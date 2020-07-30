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讓偏鄉小校1加1大於2 台南市首創小校跨校共上課

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市首創推動偏遠小校跨校課程合作，將有效資源發揮最大功能。記者鄭惠仁／攝影
台南市首創推動偏遠小校跨校課程合作，將有效資源發揮最大功能。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局今宣布，自109學年度開始，首創推動偏遠小校跨校課程合作，第1年有5組學校配對合作，教育局長鄭新輝表示，這是一種雙校區的合作概念，以有限資源發揮最大效益；偏鄉學校學生少情況嚴重，若不尋求改變，對孩子不公平。

台南市長黃偉哲指出，偏遠區域學校學生數少、師資員額受限、學校規模小，衍生學生互動機會、學習動機、學習表現相對較為不足的現象，期待有創新的具體作為，能有效提升學校教學品質。

鄭新輝表示，教育局經過1年的研議，整合偏遠國中小119所學校的教育資源，希望透過兩校1組的方式進行跨校整合及創新，共享資源，達到相加相乘的效果。

今年選擇跨校合作的條件，是距離車程10分鐘以內的百人以下小校。而2間小校可以透過溝通，排出相同課表，讓其中1校學生移動到另1校的同一間教室一起上課，這樣1名老師依進度上課，另1名老師就可以在同一課堂中對跟不上學習的學生，進行適性差異化教學，即使現有教師編制有限，仍舊可以把學生的照顧及教育品質效能做到最大化。

鄭新輝表示，南市小校1年經費約1800萬元，人事費超過9成。對於配對學校，將補助交通費進行跨校移動，發揮校際互補合作方式，共聘體健、藝術與人文專長的專任教師或外師，也可藉由行政整合及創新轉型課程的設計，讓校園空間有更多規畫的機會，如英語活動區、探索園區，甚至結合社區使用，讓小校跨校資源相互支援運用。

新學年將配對的學校有5組，分別是七股、樹林國小；歡雅、仁光國小；南化、西埔國小；甲中、賀建國小；後港、佳里國中。鄭新輝說，如果第1年實施良好，第2年擴大實施，也期待學校自動加入。

教育局 偏鄉學校 升學

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