雙重標準處理蔡英文和李眉蓁論文？教育部：兩回事

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁陷碩士論文抄襲風暴，不過學位論文不是近期第一次上新聞。外界質疑，教育部日前面對蔡英文總統論文爭議，喊出相關資料都要「保密30年」，這回處理李眉蓁案，特地舉行記者會說明相關機制，鼓勵各校公開學位論文。針對前後不同調的處理方式，教育部高教司表示兩件事有別，蔡英文後來已公開學位論文，無法公開的是升等資料。

李眉蓁碩士論文有抄襲疑慮，教育部本周舉行記者會，提出學位論文應公開等多項品保機制。但去年蔡英文遭質疑是否曾博士論文，以及博士學位和她取得政治大學副教授資格的爭議時，教育部卻表示，相關資料都要保密30年。

教育部高教司長朱俊彰今天受訪時表示，教師資格審定資料按規定要保密30年，這是針對所有教師，而非特定人士。除非涉及訴訟或訴願，才會提給法院作參考。

朱俊彰說，學位論文和升等資料不同，學位論文要依照學位授予法，以公開為原則，不公開為例外。除非涉及專利和國家機密，才能依法不公開，或是一定時間內不公開。