假論文剋星 業者捐市值2千萬論文比對系統

國民黨籍高雄市市長候選人李眉蓁日前爆出論文抄襲風波，教育部也說，未來將會同國家圖書館開發論文比對系統，無償提供大學使用。雲書苑教育科技有限公司今天表示，將捐贈市值約2000萬元的「快刀原創性論文比對系統」給教育部，未來不排除將以開放式資源方式供民眾使用。

為了遏止論文不當引用、抄襲歪風，教育部高教司日前指，教育部將和國家圖書館評估開發權國碩博士論文比對系統，未來將無償提供大學使用，甚至列入學位論文審查把關必要程序，也將偕同科技部採購主要國內外期刊論文比對系統，強化把關品質。

雲書苑教育科技有限公司今天則宣布，將捐贈市值約2000萬元的「快刀原創性論文比對系統」給教育部。

快刀系統總經理林政宏說，快刀原創性論文比對系統主要透過人工智慧AI語意辨識技術，對比歷年來碩博士論文文稿，協助作者降低不當引用的風險、保護論文原創性，目前該系統多用於論文刊登前檢核、計畫與報告審核，採購單位包括總統府、科技部等。