象徵性障礙物防作弊 研究：環境影響人

環境「暗示」真的可以改變人！有時在考場中會出現避免考生作弊的隔板，來自美國、中國、加拿大的跨國研究團隊近期研究顯示，隔板可以有效防治孩童的作弊行為，即便是透明的隔板也有效，證明環境中的「暗示」可以影響人的行為。該研究發表於《美國國家科學院院刊》中。

根據《每日科學》報導，來自美國加州大學聖地牙哥分校、中國杭州師範大學、加拿大多倫多大學的研究團隊，找了350位5–6歲的中國孩童進行數學測驗。他們在孩童與測驗解答卷中間放置「障礙物」，包括透明塑膠隔板、金屬框等等，為了刺激孩童作弊慾望，研究人員特地在測驗中設計孩童絕對答不出的難題。

而研究結果發現，雖然「障礙物」不能真的阻礙孩童作弊，但將其放在孩童與解答卷之間時，孩童作弊的機率從原本的50％降低到20％–30％。研究第一作者海曼教授表示，該研究結果意味著人們的道德認知跟他們對空間的想像有很大的關係，這也是cross the line（越界，表示太過分）這樣的俚語會出現的原因。

根據《Medical Xpress》報導，上述研究證實了環境可以影響人的行為，這也是為什麼許多企業願意花許多時間與金錢為員工打造適合工作的環境。此外，該研究也證明環境中的「暗示」對人們日常生活有很大的影響，例如超商中排隊結帳時地板上的指示，讓人們自然而然知道該保持社交距離。

海曼教授表示，可以善加利用環境中的「暗示」來改變大眾行為，例如在地上畫出從馬桶走到洗手台的路線以推廣勤洗手的習慣等等。而家長與老師可以善用環境中的「暗示」教育孩子，像是考試時在學生之間劃出界線等等，畢竟從小培養好習慣有助於未來的人格養成。

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