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多益9月首辦普及口說測驗 釋免費名額給中小學師體驗
在台代理多益測驗的忠欣公司今天表示，今年9月將於台灣首度舉辦多益普及口說測驗，考試時間約15分鐘，首場開放100個免費測驗名額，讓中小學非英語科學科老師搶先體驗，為雙語教學準備。報名從即日起到9月2日止。
忠欣公司表示，多益是針對初、中階學習者掌握生活基礎英語設計，能評量「聽讀說寫」四項基礎英語技能，完整檢視英語學習成效。測驗以日常生活實用情境為主，符合108課綱核心素養導向的學習精神。而多益普及口說測驗是其中單獨評量英語口說基本能力的測驗。
多益普及口說測驗測驗時間約為15分鐘，題型包括朗讀、照片描述、故事描述、主旨重述、提議、簡短互動等，測驗主題多元且生活化，有旅遊、安排餐會、購物等情境，容易上手，切合目前台灣英語學習者的需求。
蔡英文總統打出2020雙語國家政策，日前調查指出，全台僅10.5％非英語科教師能用英語教學，忠欣公司說，盼此測驗能增加老師信心。
忠欣公司說，多益普及口說測驗今年9月27日將在台灣舉辦第一場考試，分別在台北、桃園、台中、台南、高雄設考區，報名即日起到9月2日止。測驗共有八題，分為六種題型，測驗時間約15分鐘。應試者作答的內容會以數位方式錄音，再傳送到ETS線上評分系統，由評分人員評分。
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