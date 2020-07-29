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教師資格考4907人過關 通過率5成比去年略低

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部今天中午12時公布今年教師資格考成績，今年共4907人通過，通過率為50.1％。本報資料照片
教育部今天中午12時公布今年教師資格考成績，今年共4907人通過，通過率為50.1％。本報資料照片

教育部今天中午12時公布今年教師資格考成績，今年共4907人通過，通過率為50.1％，比去年略低。應考人即日起到10月30日可到考試網站列印成績單，如需申請成績複查，需在今年8月3日下午3時前完成申請和繳費。

教育部表示， 今年教師資格考，符合應考資格有1萬425人，當日實際到考人數計9953人，到考率為95.47％。通過的標準是「應試科目總成績平均滿60分；應試科目不得有兩科成績均未滿50分；且不得有一科成績為零分；缺考科目以零分計算」。

教育部說，本次考試符合通過條件的應考人共有4907人，包括特殊教育師資類科501人、中等學校師資類科2559人、國民小學師資類科1389人、幼兒園師資類科458人。

師資培育法修正施行後，應考人依「先考試後實習」新制應試，也就是通過教師資格考試後，可向師資培育的大學申請修習教育實習。至於採行舊制已經完成教育實習課程，並參加本考試的應考人，通過考試後可申請教師證書。領取證書可選擇郵局掛號領取（需於今年8月3日前寄送回郵信封），或到原師資培育大學的師資培育中心或教育實習業務承辦單位領取。

教育部指出，教師證書核發作業期間，若要參加各縣市教師甄選、代理教師甄選，可備齊「修畢師資職前證明書或證明」、「教師資格考試通過證明（如成績單） 」及「修習教育實習成績及格證明」，採切結方式報名應考。切結繳交教師證書時間，依各縣市教甄簡章辦理。

實習 教育部 幼兒園

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