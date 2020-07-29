文大大典館態度轉彎？柯文哲：時間內沒補照還是照拆不誤

去年2月發生火災的文化大學大典館，燒出違建爭議，原本6月30日改善期限到期，校方遲未提改善方案，北市建管處昨天下午召開違建爭議處理委員會，委員會決議，可展延建照補照程序6個月延至今年12月31日止。對於北市府處理大典館態度是否轉彎？台北市長柯文哲今天表示，時間內還是沒有做，北市府還是照拆不誤。

柯文哲表示，台北市有違建處理爭議委員會，若遇到違建爭議，儘管原則還是要拆，但還是要依照情理法，若有問題就送到爭議處理委員會處理，由於文化大學大典館先蓋好，北市府才通過山坡地建蔽率的相關法律，所以對文化大學來說，法規要訂定都沒有講，現在卻說大典館不合法，所以文化大學提出申訴，所以要給時間變成合理，這聽起來好像也還是合理。

柯文哲說，北市府也不會讓大典館時間拖大久，若時間內還是沒有做好，就是照拆不誤。

柯文哲說，北市府的違建處理，爭議處理委員會還是要讓違建處理更符合情理法，避免很多弊端，要將個人決定的因素降至最低，可以避免掉收紅包、關說文化，