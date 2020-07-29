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竹縣府爭取竹北設校補助 教育部：專案提報行政院前瞻

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
近日縣長楊文科（右三）偕同立委林思銘（左三）及縣府團隊，拜會教育部長潘文忠（右四），爭取學校新建校舍等硬體經費。圖／新竹縣政府提供
近日縣長楊文科（右三）偕同立委林思銘（左三）及縣府團隊，拜會教育部長潘文忠（右四），爭取學校新建校舍等硬體經費。圖／新竹縣政府提供

新竹縣竹北市因外來人口多、出生率成長，為解決不斷增加的就學人口需求，縣府教育處規畫2020至2024年，國中小新設校與原有校舍增建工程，粗估總經費超過55億，近日縣長楊文科偕同立委林思銘及縣府團隊，拜會教育部潘文忠，爭取學校新建校舍等硬體經費，潘文忠也承諾將以專案方式爭取匡列前瞻基礎建設第二階段經費。

楊文科表示，鑒於竹北學齡人口不斷增加，縣府目前除重新劃分竹北學區，並盡速辦理勝利國中與嘉豐國小興建工程、成功國中校舍增建並規畫新校舍等，總體經費對地方政府是相當龐大財政負擔，盼獲教育部經費補助，解決竹北入學需求問題。

潘文忠表示，在台灣總體新生兒下降的情況下，全國只有新興地區竹北、桃園青埔、台中北屯、台南南科等地區，人口大量移入，有蓋新校舍需求，實屬特殊案例，教育部會以專案方式來長遠規劃，爭取行政院將此匡列前瞻基礎建設第二階段經費，對這些「教育新興區」是一大協助，也建議縣府設校政策列優先次序，先解決迫在眉梢問題。

國教署長彭富源則表示，除規畫「教育新興區」專案外，國教署也願意在學校的設施、設備部分提供協助，盼提升孩子教育環境品質。

教育處指出，教育處近10年在竹北的高鐵特定區，陸續興建十興、興隆、東興、安興國小與成功、東興國中等7校，並增建六家國小校舍，將六家國中改制為六家高中等，但仍不足因應未來竹北5年人口成長。

為此，教育處積極爭取新設勝利國中、嘉豐國小，預計今年年底辦理工程招標，111學年度招收一年級新生，並進行文小三與文中二設校規畫評估，期盼能夠獲前瞻計畫經費匡列，以解決目前立即性問題。

潘文忠 教育部 楊文科

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