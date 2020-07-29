台大延攬14名玉山學者 工程領域占最多

教育部昨天公告109年度玉山學者名單，台灣大學申請到14名學者，人數是全國最多。台大表示，為提升教師研究能量，帶動國家整體學術研究發展，獲教育部核定玉山學者五名、玉山青年學者九名。國際高教競爭激烈，此計畫提供彈性薪資和人才加給，盼教育部持續推動此類方案助大學攬才。

台大表示，本次延攬的14人中，工程科學領域有六人是最多，領域包括生物醫學工程及生物力學、智慧電網再生能源、電化學、類比／混合訊號／射頻／毫米波電路與系統、量子資訊處理、災害與營建風險分析等。其次是生命醫農領域四人，包括細菌學及病毒學、流行病學及資料科學、腸道微生物菌相、生物化學等。

台大指出，自然工程領域延攬到三名學者，學術專長分別為宇宙學與理論高能物理、地球化學、化學生物學。人文社會領域有一人獲延攬，學術專長是資訊管理。

台大表示，14名學者中有九人是本國籍，另有五名非本國籍，來自新加坡、英國、德國、日本和美國。