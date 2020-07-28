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影／「禮物換現金」中一中校長促成野薑花慈善基金會

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中一中校長陳木柱（前中）8年任期至7月底屆滿，各界想送禮，他請所有人「把禮物換成現金」，原本僅700多萬的野薑花基金捐款破1000萬元，並向社會局申請成立「野薑花慈善基金會」未來成為照顧中一中弱勢生的專戶。記者喻文玟／攝影
台中一中校長陳木柱（前中）8年任期至7月底屆滿，各界想送禮，他請所有人「把禮物換成現金」，原本僅700多萬的野薑花基金捐款破1000萬元，並向社會局申請成立「野薑花慈善基金會」未來成為照顧中一中弱勢生的專戶。記者喻文玟／攝影

台中一中校長陳木柱8年任期至今年7月底屆滿，各界想送禮祝福，他請所有人「把禮物換現金」，家長會編制內有一個「野薑花基金專戶」照顧弱勢學生已累積700多萬元，最後20天湧進300多萬元捐款，累積已破千萬，正式向台中市社會局申請成立「野薑花慈善基金會」，永續照顧一中弱勢學生。

一中學務主任劉殊賢表示，「野薑花」是2009年由一中師生為了幫助弱勢，合力募資出來的一個帳戶，當時校長郭伯嘉集結家長會長、畢業校友的力量，募集到第一筆180萬元，但「野薑花」附屬在家長會之下，有許多限制，沒有專人推廣和勸募，成立「野薑花慈善基金會」能正名也更好募款。

陳木柱說，「野薑花」每月提供弱勢生3000元生活補助，一次給足3個月，除了政府列冊的低收入戶，中低收入戶學生學雜費無法全部減免，註冊、服裝、書籍、團膳…也由專戶支出照顧。

做滿8年校長卸任，陳木柱說，很多人要送禮他都婉拒，直接開口「禮物換現金」，有人想送5000元價值禮物聽到他的想法，變成捐5萬元；送1萬元禮物變成捐10萬元，卸任前20多天帳戶捐款衝破千萬。

他擔任過卓蘭高中、清水高中、台中一中3校校長共20年，分享辦學心得「怕熱就不要進廚房」、「執行力、意志力」最重要。辦學有構想不夠，都是空想，執行力才能看出效能，每個位置不是一定要誰，有機會做事要把握當下，把自己能力做最大發揮，否則有未完成事項，就是缺憾。

陳木柱說，社會成敗都會被扯上教育成功與否，但社會成功、做事成功，教育卻是被提到的最後一項。校長不論在城鄉、各縣市都能發揮自己的影響力和角色，校長任期最短4年、最長8年，把握時間很重要。

記者詢問「任內是否有想做沒做完的遺憾？」陳木柱直接，「操場改建停車場案最後停擺，是一大遺憾」。他說，這影響一中百年發展，因為一中校友們想「重建紅樓」，操場和停車場完工才可能改建莊敬樓、紅樓重建，這是一連串的計畫，當初學生家長反對也只能從善如流，外界疑慮校內停車場要開放對外停車，那是因為除了前瞻預算，還使用交通局停車管理基金。

陳木柱說，重建紅樓要有周延計畫才可能達標，他任內不可能完成，本來希望能有基礎，讓繼任者能持續推動，成功不必在我，但我有參與其中。

台中一中校長陳木柱8年任期至7月底屆滿，各界想送禮，他請所有人「把禮物換成現金」，原本僅700多萬的野薑花基金捐款破1000萬元，並向社會局申請成立「野薑花慈善基金會」未來成為照顧中一中弱勢生的專戶。記者喻文玟／攝影
台中一中校長陳木柱8年任期至7月底屆滿，各界想送禮，他請所有人「把禮物換成現金」，原本僅700多萬的野薑花基金捐款破1000萬元，並向社會局申請成立「野薑花慈善基金會」未來成為照顧中一中弱勢生的專戶。記者喻文玟／攝影
台中一中校長陳木柱8年任期至7月底屆滿，各界想送禮，他請所有人「把禮物換成現金」，原本僅700多萬的野薑花基金捐款破1000萬元，並向社會局申請成立「野薑花慈善基金會」未來成為照顧中一中弱勢生的專戶。記者喻文玟／攝影
台中一中校長陳木柱8年任期至7月底屆滿，各界想送禮，他請所有人「把禮物換成現金」，原本僅700多萬的野薑花基金捐款破1000萬元，並向社會局申請成立「野薑花慈善基金會」未來成為照顧中一中弱勢生的專戶。記者喻文玟／攝影
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台中一中校長陳木柱8年任期至7月底屆滿，各界想送禮，他請所有人「把禮物換成現金」，原本僅700多萬的野薑花基金捐款破1000萬元，並向社會局申請成立「野薑花慈善基金會」未來成為照顧中一中弱勢生的專戶。記者喻文玟／攝影

捐款 台中一中 弱勢生

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