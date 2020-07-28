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書沒念完學校先倒閉 高教工會籲修法保障學生原校畢業

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
109年大學指考、四技二專統測志願選填即將截止，但少子化衝擊大專校院，不少學生及家長擔憂，高教寒冬來臨，「選填的校系會不會念一半就倒閉？」高教工會今天也呼籲，教育部應修法，保障所有學生都能「原校畢業」，學校在學生修業年限未屆滿之前，僅可停招、不得停辦。圖／高教工會提供
109年大學指考、四技二專統測志願選填即將截止，但少子化衝擊大專校院，不少學生及家長擔憂，高教寒冬來臨，「選填的校系會不會念一半就倒閉？」高教工會今天也呼籲，教育部應修法，保障所有學生都能「原校畢業」，學校在學生修業年限未屆滿之前，僅可停招、不得停辦。圖／高教工會提供

109年大學指考、四技二專統測志願選填即將截止，但少子化衝擊大專校院，不少學生及家長擔憂，高教寒冬來臨，「選填的校系會不會念一半就倒閉？」高教工會今天也呼籲，教育部應修法，保障所有學生都能「原校畢業」，學校在學生修業年限未屆滿之前，僅可停招、不得停辦。

高教工會表示，今年統測報名人數較去年減少1萬5555人，指考報名人數也減少5366人，導致許多大專院校招生受衝擊，搞不好會發生學生念不到大四，學校就倒閉的狀況。

高教工會主任林伯儀指出，過去學校倒閉至少有三種情況，包括2014年永達學院、2017年亞太技術學院皆無預警宣布停辦，使在校生被迫轉學，還有背負一年以上學貸的學生被迫休學；台灣觀光學院於106年時，因部分班級註冊率低，在報到之際要求128位學生轉學。

今年則有稻江科技暨管理學院，先是5月私自宣布停辦，又以移除學校專業教室裡的器材、逼退教師等方法，強迫學生轉學。但教育部駁回停辦計畫後，才保證學生有原校畢業的權利。

高教工會副理事長暨南華大學應用社會學系教授周平分析指出，在選填志願上較缺乏選擇的學生，通常家庭背景、經濟背景也較為弱勢，更需要政府保障權益，政府不該卸責要「學生自己慎選」。且各地大專校院正常經營也有助縮小城鄉差距，與其讓學生被當「人球」遭強迫轉學失學，政府應當是接管學校，保障學生受教權。

高教工會也呼籲，教育部應保障所有經合法管道入學之學生，有在原校畢業的權利，修業年限未屆滿前，學校僅可停招，但不得停辦。此外，「私校退場條例」草案也應修正，由政府以退場基金接管待退學校維護教育品質。

教育部技職司專委柯今尉表示，若學校財務狀況許可，原則上會要求學校先停招、再停辦，以保障學生原校畢業，例如稻江管理學院停招案即以此原則辦理。但如南榮科大，學校已沒有營運資金，發不出教職員工薪資，連清潔人員、水電費都繳不出來，硬要求學生原校就讀，未必是保障學生就學權益。

柯今尉表示，教育部可以承諾，當學校出事，教育部會接手，協調鄰近大學安置學生順利畢業。

至於私校退場條例，柯今尉表示，草案規劃學校若被教育部列入專案輔導名單，超過3年未能免除專輔，主管機關可命其全面停招，並在停招後1年停辦。若依此時間序，該校大三、大四生可原校畢業，但大一、大二生需安置他校，主因是學校停招後，學生數會愈來愈少，導致師資、同儕學長姐資源銳減，「原校畢業不見得對學生好」，安置他校更能保障學生權益。

教育部 高教 指考

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