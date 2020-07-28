玉山學者申請案件首度未破百 今年43人獲選
109年度玉山學者徵選名單出爐，教育部高教司表示，今年共徵得43名玉山學者，包括15名玉山學者、28名玉山青年學者，通過率約44％。今年徵選範圍新增對業界有重要研發貢獻的學者，四人申請，最後核定通過一名。43名獲選學者中，有一名玉山學者獲外加年薪500萬元是最高。
高教司說，今年共21校提出98件申請案創新低，最後有43件通過。玉山學者學術能量應達教育部學術獎學術標準，共15人獲選。玉山青年學者應達科技部吳大猷獎的學術標準或潛力，共28人獲選。獲選學者將前往台灣大學、清華大學、成功大學、交通大學、台灣師範大學等12校任教。
教育部說，此計畫今年開放掌握國際領先水準或業界關鍵核心技術，或在業界有重要研發貢獻者申請，今年有四件申請，最後一件通過。申請者應達教育部「國家產學大師獎」的標準，專業技術應具國際競爭力，或對國家產業發展有重要影響力，且可結合學校或地方優勢，加入產業或企業團隊合作。
教育部表示，玉山學者可獲外加年薪300萬元到500萬元，以三年為一期；今年獲最高額500萬元者有一人。玉山青年學者可獲外加年薪50萬元到150萬元，以五年為一期，其中獲最高額150萬元有七人。外加薪資補助的評估標準包括目前的學術地位、薪資狀況、所屬學術領域國際薪資水準、聘任方式等面向，另也參考任教學校的申請補助經費額度。
高教司指出，玉山學者設置目的是為協助大專校院延攬國際頂尖人才，透過政府提供具國際競爭的薪資待遇，吸引國際人才來台任教，讓國際人才的學術能量在台灣學術環境扎根，並提升我國高教國際影響力。
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