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影／台南新進國小推「青菜吃光光」運動 剩食量下降4成

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局發表校園健康體適能與飲食教育行動計畫成果，學生跳新健身操。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局發表校園健康體適能與飲食教育行動計畫成果，學生跳新健身操。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局為讓學生吃得健康、規律運動，平安健康長大，自108學年度率先推動「校園健康體適能與飲食教育行動計畫」，今天發表成果。其中新進國小推行「青菜吃光光」運動，新山國小搭配農園教育，剩食量都下降4成。

教育局今天在忠孝國中發表並展示執行方式及成果，並同步發表即將在新學年度推動的創意健身操，教育局長鄭新輝並與校長、學生一起跳健身操，期許有效推動飲食教育，落實運動普及化，為學生個人築底，打造「活力台南、食在健康」的目標。

「餐前5分鐘」是這項計畫中重要的午餐教育，希望引導學生養成正確的飲食習慣，並提升營養概念。鄭新輝表示，餐前5分鐘由營養師針對6大類食物、飲食正確觀念設計宣導課程，未來會更有系統性、計畫性宣導，並且把內容掛在網頁上，提供各校參考。

配合這項計畫，學校也藉由食農體驗課程，讓學生懂得惜福、感恩，養成不浪費食物的好美德；同時結合社會資源，例如與農糧署合作推動各項食物種植計畫，以及董氏基金會的「健康吃、快樂動」等，以多元方式推動飲食教育。另在體適能方面，推動及勵學生執行大跑步計畫等。

其中大跑步計畫，原規畫在今年3月間舉行校際大跑步、跳繩接力，因受疫情影響，預計在年底前舉行，讓運動普及化且趣味化。

1年的校園健康體適能及飲食教育行動計畫推動下來，新山、仁愛、新進國小成果豐碩。其中新山國小有65%學生累計跑步達20公里，剩食量下降4成。仁愛國小結合SH150，鼓勵學生多運動，除辦理校園健走王爭霸戰，並結合家長一起支持。新進國小推行「青菜吃光光」運動，並拍攝「我的餐盤」口訣歌宣導影片，剩食量也下降4成。

體育處表示，新學年度將辦理的校際馬拉松接力班級對抗賽，是全台唯一結合體育署大跑步計畫及體適能檢測的賽事。由中小學四至七年級班級學生自由組隊報名，再依班級規模進行分組競賽。每位隊員須完成8百公尺的耐力跑，並用接帶傳交方式，全隊合力完成長距離跑程，學生可透過校際賽事，增加對運動的熱忱，由被動的接受檢測轉化為積極參與，同時挑戰自我。

台南市教育局發表校園健康體適能與飲食教育行動計畫成果，頒獎給績效好的學校。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局發表校園健康體適能與飲食教育行動計畫成果，頒獎給績效好的學校。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局發表校園健康體適能與飲食教育行動計畫成果，局長鄭新輝和校長、老師跳新健身操。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局發表校園健康體適能與飲食教育行動計畫成果，局長鄭新輝和校長、老師跳新健身操。記者鄭惠仁／攝影

教育局 剩食

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