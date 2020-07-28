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仁武高中田徑隊奪五金 頒感謝狀謝台塑公司幕後支持
全國中等學校運動會甫落幕，高市仁武高中長跑隊成績亮麗，共獲得勇奪五金一銀佳績，同時拿下高雄市首面高男組田徑團體總冠軍。校方感謝台塑公司長期贊助，今早邀請台塑幹部到校分享得獎喜悅，同時頒發感謝狀，用好成績答謝在地企業贊助被視為「窮人運動」的田徑競賽。
台塑公司長期贊助仁武高中田徑隊，在教練簡招旺帶領下，今年參加全中運成績優異，陳德潭獲高男組800公尺金牌，鐘巧懿奪高女組1500公尺金牌及5000公尺銀牌，林御嘉是高男組1500公尺金牌及3000公尺障礙第四名，黃祥維榮勇奪高男組5000公尺金牌和1萬公尺金牌。
運動員訓練過程辛苦，高三黃祥維獲得兩項目金牌，他說，從小以跑贏年長4歲的哥哥當跑步目標，國中時期順利達成心願，一路參加田徑隊到高中，每天至少訓練20公里以上，幾乎每天都在跑步，希望以後朝國際賽邁進。
簡招旺說，田徑在運動花費中最省錢，可說是窮人的運動，很多田徑選手家境比較困苦，在太陽下曝曬很辛苦，若無企業支持很難堅持下去，全國田徑拿最多金的學校，高男組總冠軍是高市有史以來第一面，感謝台塑支持讓孩子與學校獲得好成績。
校長江春江表示，台塑長期捐助田徑隊，隊員不愁訓練費、移地訓練費及學雜費等支出，選手無後顧之憂，此次全中運好成績，教練簡招旺居首功，但台塑公司則是幕後功臣。
今早台塑協理蔡奇麟率處長楊志成等人到校替選手加油打氣，仁武高中秘書林國文代表學校致贈感謝狀。蔡奇麟說，仁武高中在台塑仁武廠附近，台塑只是小小的資助，沒有付出很多經費，五面金牌非常難得，很替選手開心，以後會繼續支持學校發展體育。
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