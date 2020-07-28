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產學合作、海外學習獲青睞 竹女資優生捨政大就讀中信金融管理學院

文 / 中信金融管理學院 提供

疫情衝擊就業市場，中信金融管理學院的畢業生已迅速接軌職場當起社會新鮮人！中信金融管理學院（簡稱中金院）與中國信託產學合作，從今年四月開始超前部署協助畢業生進行就業媒合，截至六月已有七成求職生取得中國信託職缺，高就業率和連續五年招生百分之百的超強誘因，吸引資優生捨棄傳統商管名校，選擇就讀中金院，即刻佈署國際智慧金融家職涯。

中信金融管理學院產學合作和海外學習機會多元，深獲許多明星高中學子青睞。 圖／中信金融管理學院 提供
中信金融管理學院產學合作和海外學習機會多元，深獲許多明星高中學子青睞。 圖／中信金融管理學院 提供

錄取政治大學的新竹女中資優生陳允柔，個性靦腆，毅然決定選擇就讀中信金融管理學院，就讀中金院的哥哥陳允儒是關鍵推手。陳允儒是中信金融管理學院第二屆學生，就學期間獲得「菁英獎學金」全額補助學雜費及全額補助海外見習的資格，並代表學校出國參加韓國國際企劃競賽，拓展國際視野，四年來獲得學校約60萬的學習獎助資源；同時也參與中國信託產學專案，多采多姿的大學生活和海外學習經驗，都讓允柔相當嚮往，更看見哥哥的轉變，因此決定當哥哥的學妹就讀中金院，未來也將出國海外微留學。

中信金融管理學院施光訓校長表示，學校培養「國際智慧金融家」，結合產學夥伴中國信託的資源，提供豐富的產學專案和海外學習課程，人人都能像陳允儒兄妹一樣有為加值人生的機會。以陳允儒為例，大三暑假到中國信託數據研究發展中心暑期實習，了解到數位金融的發展趨勢；此外透過中金院五年一貫雙碩士計畫，陳允儒今年9月將赴法國雷恩商學院修讀全球商務管理碩士學位，畢業可取得雙碩士學位，成為最搶手的國際智慧金融人才。

除了重視課業學習，中金院也著重學生的個人素養與團體生活參與，校園內設有五洞高爾夫球練習場和獨木舟水道，社團及校園活動豐富，完善的宿舍及生活機能規劃，讓學校有「家」的感覺。秉持「公益為先、助弱扶優」辦學理念，中金院提供菁英獎學金和希望助學金爭取優秀學子就讀，符合條件即可申請學雜費、住宿費、膳食費等各項補助。大學共有企業管理、財經法律、財務金融、不分系學士班、AI人工智慧學系五個科系，單獨招生至8月14日，採線上免費報名，考生備妥書審資料並檢附學測、統測或指考成績即可申請，亦可以中金院自辦考試成績申請，歡迎青年學子踴躍報考，詳細內容可至中金院官方網站www.ctbc.edu.tw查詢或致電招生中心06-2870223洽詢。

錄取政大的竹女資優生陳允柔（中）選擇進入中信金融管理學院就讀，校長施光訓（左）歡迎陳允柔加入中金院大家庭。 圖／中信金融管理學院 提供
錄取政大的竹女資優生陳允柔（中）選擇進入中信金融管理學院就讀，校長施光訓（左）歡迎陳允柔加入中金院大家庭。 圖／中信金融管理學院 提供

中信金融管理學院官方網站：www.ctbc.edu.tw

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