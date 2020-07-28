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高雄天文攝影金天獎揭曉 他獲雙金拍下令人驚豔星雲照

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市前鎮高中學生蔡侑杰用相機拍出獵戶座大星雲、銀河之美，囊括「金天獎」追蹤攝影組、固定攝影組二項一等獎。圖／高雄市教育局提供
高雄市前鎮高中學生蔡侑杰用相機拍出獵戶座大星雲、銀河之美，囊括「金天獎」追蹤攝影組、固定攝影組二項一等獎。圖／高雄市教育局提供

高雄市高中職學生天文攝影比賽「金天獎」結果揭曉，共有16件作品獲獎，即日起至9月18日在高雄市青年路上MAY 16 CAFÉ展出。前鎮高中學生蔡侑杰獲得追蹤攝影組、固定攝影組雙金，拍下令人驚豔的M42獵戶座大星雲，作品像是畫布上美麗的彩影，又如振翅的「藍鳥」，令人驚豔。

蔡侑杰同學囊括追蹤攝影組、固定攝影組一等獎獎項，是歷屆金天獎第一位雙料冠軍。他從高一校內的選修課開始接觸天文觀測，高二繼續鑽研天文知識及攝影技巧。這次的追蹤攝影組一等獎作品「藍鳥」，是多次忍著冬天高山上的低溫，苦守整夜的觀測，只為了成就更精采的M42獵戶座大星雲作品。另一幅作品「我。銀」，更是讓他驚豔原來天上的銀河透過適當的攝影技巧呈現，就能擁有如此豐富與壯觀的結構。

義大國際高中學生唐晨祐拍攝的「殷紅染驪首─馬頭星雲」，是金天獎歷年得獎作品中第一幅暗星雲影像，展現熟稔的儀器操作、耐心與影像處理能力。

從小就想當太空人的前鎮高中學生陳芸雅，花了半年的時間完成「時間，太陽在地平線上走動」，在學校紀錄太陽在春分至冬至不同日期的位置變化，驗證教科書上所學的知識。她說，以前不擅長使用電腦，也因為參與這次比賽，因為需要學習藉助電腦演算與修正環節部分，也讓她學會如何使用電腦。

金天獎主辦人前鎮高中教師黃翊展表示，從每年金天獎學生投稿的作品裡，看見了高雄市高中職學生在天文觀測與攝影水準的提升，這也是金天獎最初創辦的目標之一，希望能讓喜愛天文的高中生有一個優質的交流平台。科學即是人類對自然界的觀察、凝視的累積，天文更是一門講求真、善、美的光與影像的科學。

記錄太陽隨著季節更迭走不同的路，高雄市前鎮高中女生陳芸雅獲金天獎二等獎。圖／高雄市教育局提供
記錄太陽隨著季節更迭走不同的路，高雄市前鎮高中女生陳芸雅獲金天獎二等獎。圖／高雄市教育局提供
高雄市高中職學生天文攝影比賽「金天獎」結果揭曉，共有16件精彩作品獲獎。圖／高雄市教育局提供
高雄市高中職學生天文攝影比賽「金天獎」結果揭曉，共有16件精彩作品獲獎。圖／高雄市教育局提供

攝影比賽 高雄市 太空人

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