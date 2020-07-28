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學貸加碼 1學期最高可貸4萬元生活費

聯合報 / 記者章凱閎／台北報導
教育部近日加碼，受疫情影響的高中、大專生，可加貸生活費，一學期最高四萬元。圖／聯合報系資料照片
教育部近日加碼，受疫情影響的高中、大專生，可加貸生活費，一學期最高四萬元。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情衝擊國人生計及就業市場，教育部也加速落實蔡總統青年政見，日前宣布一○九年八月一日起，最長十六年可不用先還學貸本金，約五十萬名青年受惠。教育部近日再加碼，受傳染病疫情影響的高中、大專生，除可申請就學貸款外，也可加貸生活費，額度比照低收入戶學生，一學期最高四萬元。

蔡總統去年十二月提出青年政見，其中在「就學」方面，蔡政府提出減輕學貸負擔，宣布畢業後月薪不到四萬元的青年，最長八年「學貸本金利息都先不用還」。

隨著疫情升溫，教育部今年四月底承諾加速落實該政見，從今年八月一日起，放寬「緩繳期」的申請資格，從現行平均月薪三萬五千元的青年，提高至四萬元；並加倍延長「只繳息期」的時間與緩繳期申請次數。

教育部表示，學貸新制有寬限期、只繳息期及緩繳期的設計。寬限期，為允許貸款學生畢業或退伍後滿一年開始還款；「只繳息期」可申請緩繳本金，每次申請至少一年，總共可申請四次，新制時間加倍延長，也就是放寬為一年可申請八次。

「緩繳期」方面，新制規定，平均所得未達四萬元的低所得、低收或中低收入戶，可申請緩繳本金且免息，每次申請一年，共可申請八次，等於最長十六年不用先還學貸本金。

此外，教育部近日也加碼完成修正就學貸款相關作業要點，其中加碼受傳染病疫情影響的高中生、大專生，除可申請就學貸款外，也可加貸生活費，額度比照低收入戶學生，一學期最高四萬元。但學生要由就讀學校審核受疫情影響的證明文件，例如企業主證明、勞保投保資料表、薪資轉帳證明等，由學生提供生活費貸款證明向承貸銀行申請。

學貸 教育部 疫情

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