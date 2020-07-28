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教部把關論文 最重罰系所停招

聯合報 / 記者章凱閎／台北報導
教育部昨天大動作提出8大措施，為學位論文建立品保機制。圖／聯合報系資料照片
教育部昨天大動作提出8大措施，為學位論文建立品保機制。圖／聯合報系資料照片

國民黨高雄市議員、高雄市長補選候選人李眉蓁碩士論文涉及抄襲案，連帶引發外界關注國內長年學倫問題，教育部昨提出多項論文品保措施，如大學發生論文涉抄襲、造假、代寫等爭議，未妥善處理，將扣減招生名額；指導教授也應負責任，由教評會決議教師課責，否則最重可命該系所停招。

教育部統計，過去四年，公私立大學有卅七件「撤銷學位」案件，台大、政大、清大、台師大、台科大等名校均上榜，且其中至少十七案是因論文涉抄襲，占比約四成六，其他則有論文造假或入學資格不實等。各撤銷案，又以「在職專班」占半數以上。

面對國內頻傳一般生、在職專班學倫爭議，教育部昨提出多項品保機制。教育部高教司長朱俊彰說，一一○學年起，各大學提報碩博士班增設計畫書，須註明學位論文品保機制，其中如學位論文專業性檢核，避免論文主題與系所專業無關，以及學倫自律規範；學校也要揭露學位論文延後公開或不予公開的審核機制。若上述計畫不周延，教育部可不予同意增設。

至於若出現學位論文涉及造假、抄襲、代寫等爭議，朱俊彰說，若校方怠於處理，或是學倫自律機制不良導致論文亂象層出不窮，教育部可依此扣減系所招生名額。

朱俊彰還說，現行只有涉及機密、專利事項等法定事項，且經學校認定者，論文可不予公開，或延後公開。教育部將要求各大學對於不公開或延後公開的論文，建立審核機制，且預計年底揭露各系所學位論文不公開比率。

教育部也表示，學生違反學倫，指導教授應負相應責任，由教評會決議教師課責。否則教育部可命該系所停招、減招或禁止該系所用教育部獎補助款。

教育部決議，將會同國家圖書館開發「全國碩博士論文比對系統」，未來將無償提供大學使用，但強制作為各校審查論文的必備程序。至於海外期刊論文則與科技部研議，以共同供應契約方式，採購主要的國內外期刊論文比對系統。

教育部 抄襲 高雄市

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