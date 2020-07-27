教部推雙語 每年將引進300外師

為了推動二○三○雙語國家政策，教育部從六年前起，逐步引進外籍師資，但有偏鄉學校反映，偏鄉地區聘任外籍教師不易，甚至曾聽聞外師要求學校周邊要有麥當勞才肯來授課；且外師非本地人，即便聘到了，也未必會長期留任。對此，教育部昨宣布，將擴大引進外師，從現行每年約聘八十多人，規畫擴充到約三百名。

全國有三成中小學屬於偏遠學校，新北市金山高中校長賴來展表示，配合雙語國家政策，學校目前也要聘任外籍教師，除了全英語授課的外師，部分非考科課程，例如綜合活動、輔導課等，也會有外師協同教學。但偏鄉學校長期有師資不足、流動率高的問題，聘任外師也是一人難求。

賴來展說，偏鄉因交通不便、生活機能不如市區，招募外師不易；且外師非本地人，即便是正式聘用了，也可能因家庭變故、職涯考量而離職。再加上國際化時代，不只台灣推雙語，鄰近的中國大陸、新加坡等國家也積極搶招英語師資，台灣要拿出足夠誘因才能留住人才。

實際上，目前我國引進外師有兩管道，一是與美、英、加、澳及紐等五國簽訂協定後，由任教學校聘用；二是各縣市依照教育部規範，自行聘用外師。不過，外師人事費所費不貲，薪資、勞健保、住宿津貼等，加總起來，每人每年約一百多萬元。

教育部表示，將於前瞻計畫爭取將現行每年英語教育經費從現行的兩億元，提升為廿多億元，最快明年起擴大引進外師數量。

根據教育部統計，目前每年約聘的外籍教師八十多人，每周前往公立高中進行廿至廿二節全英語課程，未來規畫提升到每年引進三百人。

至於外師資源分配，教育部表示，將綜合考量縣市平衡、弱勢協助等指標進行審查，以提升偏遠地區英語創新教學，且落實區域教育資源公平分配。