偏鄉聘任大不易 教育部擴大引進每年300名外籍教師

蔡政府力推2030雙語國家政策，但有偏鄉學校表示，偏鄉地區聘任外籍教師不易，也聽聞過外師要求學校周邊有麥當勞才肯來授課；且外師非本地人，即便聘到了，也未必會長期留任。教育部今天宣布，將擴大引進外師，從現行每年約聘80多人，未來可望擴充到約300名。

全國有3成中小學屬於偏遠學校，新北市金山高中校長賴來展表示，偏鄉地區學校長期有師資不足、且流動率高的問題；聘任外師方面，也是一人難求。

賴來展表示，配合雙語國家政策，學校目前也要聘任外籍教師，除了全英語授課的外師之外，部分的非考科課程，例如綜合活動、輔導課等，也會有外師協同教學，給予學生生涯規劃的建議。

但他也坦言，偏鄉因交通不便、生活機能不如市區，招募外師不易；且外師非本地人，即便是正式聘用了，也可能因家庭變故、或是職涯考量而離職。且國際化時代，不只台灣推雙語，鄰近的中國大陸、新加坡等亞洲國家也積極搶招英語師資，台灣要拿出足夠誘因才能留住人才。

教育部於六年前起逐步引進外籍師資，每年約80多人，每周前往公立高中進行20至22節全英語課程。教育部今天表示，未來可望提升到每年引進300人。

教育部表示，目前我國引進外師有2大管道，一是我國與各引進國（目前為美、英、加、澳及紐等5國），簽訂協定後，由任教學校聘用；二是各縣市依照教育部的規範，自行聘用外師。不過，外師人事費所費不貲，一人每年約為100多萬元，包含薪資、勞健保補助、勞退金補助、住宿津貼、超支鐘點等相關費用。

但因應雙語國家政策，教育部長潘文忠日前已宣布，將於前瞻計畫中爭取將現行每年英語教育經費從2億元提升20多億元，最快明年起擴大引進外師數量。

至於外師資源的分配，教育部將綜合考量縣市平衡、弱勢協助等指標進行審查，以提升偏遠地區英語創新教學，且落實區域教育資源公平分配。