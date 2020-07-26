新竹縣準公幼將增至32所 提供家長平價教保服務

年輕家長注意！新竹縣政府教育處表示，新竹縣109學年度預計將有12所私幼申請加入準公共化幼兒園，全縣準公共化幼兒園將增加為32所，共2025個名額，提供家長平價教保服務優質好選擇。

縣長楊文科表示，為讓縣內年輕人「願婚、敢生、樂養」，縣府教育處輔導私幼合作，符合收費數額、教師及教保員薪資、基礎評鑑、建物公共安全、教保生師比及教保服務品質等6項要件，與政府簽訂合作契約後，成為準公共幼兒園，準公共化幼兒園上路兩年，目前縣內已有20所加入，對雙薪家庭是一大托育平價選擇。

教育處表示，此次新學期增加的12所，有6所位於竹北市，芎林鄉也首度有私幼加入，若全數獲中央教育部核定，竹北市、湖口鄉、新豐鄉、新埔鎮、關西鎮、竹東鎮、北埔鄉、芎林鄉共8鄉鎮都將有準公共化幼兒園。

教育處指出，準公共幼兒園一個月收費4500元、非營利應兒園一個月收費3500元，新竹縣今年新增嘉豐、文興及竹東3所非營利幼兒園，今年度新學期開始招生，近期已完成抽籤，規畫27班共768個名額ㄝ其中嘉豐與文興非營利幼兒園都位於竹北，提供662個名額，再加上6園所申請加入準公共化，可大幅提升平價教保園所數量。

另外，縣府也積極爭取興建湖口文小、竹北文小十及博愛國小3所非營利幼兒園，共規畫21班、560個名額，未來也將持續針對縣內準公共化幼兒園不足區域，逐步興建非營利幼兒園，除了在文教預定地、公立學校的餘裕空間設立，也鼓勵更多私幼加入準公共化幼兒園，降低家長育兒負擔的需求。