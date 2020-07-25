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台法教育合作擴大 哲學教育、實作科學入列

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部與法國在台協會簽署「加強台法教育合作協議書」。圖／教育部提供
教育部與法國在台協會簽署「加強台法教育合作協議書」。圖／教育部提供

教育部與法國在台協會於近日舉辦2020年台法教育工作會議，教育部表示，雙方簽署「加強台法教育合作協議書」，顯示台法攜手教育合作的共識。未來將以擴大學生交流、加強語言教學合作和建立機構間夥伴關係為合作三大標的，也將投入哲學教育、實作科學教育推廣。

教育部表示，「加強台法教育合作協議書」是繼2008年簽訂後的續約，將以擴大學生交流、加強語言教學合作及建立機構間夥伴關係為合作三大標的，透過定期雙邊工作會議等，共同推動執行各項合作項目。

教育部說，這次會議中，雙方特別就學生交流、科學理工領域教育合作、語文教育合作及實驗教育等，進行現況盤整及商議未來規畫方向。除台法語言助教交流計畫，今年度仍將甄選法語和華語助教各19人，協助對方教學，另在實驗教育領域，因應108課綱實施，也已開拓多項創新合作領域，如哲學教育、實作科學教育，以及台北市五所高中聯盟「發現科技法國」微課程，帶領學生經由認識科技學法語。

教育部 語言 大學生

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