本土語言將納中小學必修 教育部修訂108課綱總綱

國家語言發展法通過，111學年起中小學生必修本土語言，包括閩南語、客語、原住民語、馬祖的閩東語和手語。教育部今天為此舉行今年度首次課審會審議大會，37名委員出席討論新課綱總綱修訂草案，並交付各分組審議會進行討論。日後待各分組審議會完成審議，再提到大會審議及決議。

語發法第九條規定，教育主管機關應將國家語言列為國民基本教育各階段的部定課程。第十八條則明定，第九條規範要在108課綱上路後三年，也就是111學年正式上路。

國家教育研究院副院長顏慶祥表示，傳統語言確實有必要保存，語發法規定的本土語言包括閩南語、客語、原住民語、馬祖的閩東語和手語。審議會分不同語種各自規畫，比較特別的是，馬祖的閩東語直接委由馬祖單位規畫。該語除馬祖人使用，桃園也有一些族群來自馬祖，如今使用閩東語。

顏慶祥指出，未來國小、國中學生每周都要必修一節本土語言，高中則建議在高一必修兩學分，高二、高三則可開設加深加廣選修，提供對台灣文學等領域有興趣的學生選修。語發法規定，本土語言課111年8月就要開始施行，教材部分已在討論，教育部師資培育與藝術教育司也已啟動師資培育。

新住民語不在語發法範圍，但顏慶祥說，教育部已將新住民語列為國小必選課程之一。金門縣教育處長羅德水則說，金門話和閩南語不同，呼籲本土語言課程納入金門話。目前學校閩南語教學有「優勢腔」問題，學生回家不一定能和家中長輩溝通。教育部長潘文忠表示將成立一小組，討論金門話的教材設計和師資培育。