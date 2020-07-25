疫情助長我國境外生源 港生申請來台人數回溫

新冠肺炎疫情讓我國大學境外生招生情形逆勢回升，尤其港生受當地反送中運動影響，109學年報名我國大學個人申請的港生數比去年成長五成。大學主管表示，新南向學生也因我國政策等因素，申請來台的印尼、越南生都微幅增加。不過開學在即，許多限制仍未解禁，包括各國新生仍不在開放名單，來往的班機數也少，最後能吸引多少人註冊，多校都表示沒把握。

銘傳大學國際教育交流處處長劉廣華分析，過去三年香港面臨少子化，當地大學以獎助金鼓勵港生留港讀書，再加上全球許多國家的高教吸引力，減低港生來台人數。今年則因當地政治、疫情等因素，申請銘傳大學的港生數逆勢回升，比去年成長兩成。新南向國家如印尼、越南申請來台的學生也不受疫情影響，今年微幅提升。

義守大學副教務長林國良說，今年陸生受中國大陸政策，不能來台就學，不過今年報名義守的境外生人數與去年持平，其中港生有300多人比往年多。清華大學教務長焦傳金也表示，109學年申請來清大的僑生是去年的兩倍，當中又以港生為多，推估是受當地反送中運動影響。

但這些申請者都尚未註冊，焦傳金指出，如今我國政府尚未開放任一國境外新生入境，沒把握最後有多少人選擇來台。若到開學仍未入境，將安排雲端註冊與線上教學，待開放入境後再來台完成體檢等入學手續。亞洲大學主任秘書施能義說，不宜一開學就安排境外新生上網路課程，盼政府逐步開放新生入境，讓他們在今年八月中旬前入宿舍檢疫，準備開學。

劉廣華指出，境外生入境還得面對來往班機太少，以及新生無法負擔檢疫旅館費用等挑戰。開學在即，我政府若到今年九月才開放新生，各校都得緊湊安排檢疫及線上教學。林國良說，義守大學線上教學課程數將從600門提升為1200門，連體育課都改網路教學，符合未入境新生的學習需求。