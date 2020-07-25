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大學博覽會今登場 香港城市大學祭288萬獎學金搶才
2020大學博覽會今明兩天在中國時報大樓登場，香港城市大學提供四年288萬元獎學金吸引台生，國內的亞洲大學一樣祭出四年最多480萬獎學金，並說過去八年的確有三名學生放棄「台大念亞大」。現場多名大學主管表示，109學年海外生招生受新冠肺炎疫情影響，中國大陸不開放陸生報名我國大學，不過澳門、新南向生源維持穩定，港生更因當地政治因素而報名成長。
義守大學副教務長林國良說，陸生不能來，不過今年報名義守大學的境外生人數與去年持平，其中港生有300多人比往年多，可能是受香港政治因素影響，港生更願意到台灣。
不過目前我國未開放任何地方的境外新生入境，亞洲大學主任秘書施能義說，一開學就上網路課程「給新生的感覺不太好」，盼政府能逐步開放新生入境，讓他們在8月中旬前入宿舍檢疫，準備開學。
施能義說，亞大除了持續對新生推出最高480萬元的新生入學獎學金，今年還新增「AI菁英培育一條龍計畫」，設立AI獎學金，吸引通過APCS等具備相關專長的考生報名，入學獎金最高20萬元。該校也將AI課程列為通識教育，並在資工系等五系增設AI專班，受新生青睞。
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