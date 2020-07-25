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藍偉瑩：發揮大人的勇氣 放手讓孩子做自己

聯合報 / 記者林秀姿／台北即時報導
瑩光教育協會創辦人藍偉瑩（右二）新書《教育，我相信你》今天舉辦新書發表會，TFT創辦人劉安婷（左）、品學堂創辦人黃國珍（左二）與會座談。記者洪欣慈/攝影
瑩光教育協會創辦人藍偉瑩（右二）新書《教育，我相信你》今天舉辦新書發表會，TFT創辦人劉安婷（左）、品學堂創辦人黃國珍（左二）與會座談。記者洪欣慈/攝影

總是走在教育第一線的瑩光教育協會創辦人藍偉瑩新書《教育，我相信你》今天舉辦新書發表會，現場湧入上百名讀者以及眾多教育工作者。

藍偉瑩演講說，入校陪伴教師多年，最近在推動108課綱，曾有老師問：「教改會不會毀了學生？」藍偉瑩說，遇到這樣的問題，她會反問：「為什麼不先想想如何把這件事情做對？」她說，如果每個教室裡的孩子都是願意學習，難道老師沒得到好處嗎？快樂與成就不是老師的嗎？「所以把孩子的人生與老師的人生綁在一起的時候，讓孩子找到人生價值，老師的人生價值也出來了。」

「我想幫孩子講話，因為台灣的孩子總是被安排，也沒機會幫自己講話，當他可以幫自己講話時，發現社會已經不可改變，只能算了，」藍偉瑩說，寫書的初衷是幫這些孩子講話，在教育現場看過太多孩子的人生被家長安排，被學校考試或社會引導，但回過頭才發現「這不是我要的樣子」。

她說，每個人心裡頭都有一個孩子，成人可以找出小時候曾經出現過的聲音，你就會放手，讓孩子做自己，「教育如果只存在學校，就無法幫助孩子面對真實的世界，」藍偉瑩認為，教育不限於學校，而是在家庭或社會，因此每一個大人跟孩子講話時，你都是「教育」、影響孩子的人，即使他不是你的孩子。

「少子化的時代，孩子是國家財產，」藍偉瑩說，這群孩子是支撐未來的台灣，所以必須每個人都要負起責任，當每一個孩子可以找到喜歡的領域，並且做到獨一無二，才是讓台灣走出困境的最好的方法，也是讓台灣更有競爭力的唯一出路。

監察委員，也是前教育部次長范巽绿則受邀致辭說，新書「相信」兩字很觸動人，藍偉瑩在教學、行政、高優輔導、入校陪伴，這20年來她一直走在教育第一線，也走到教師的心裡頭。

范巽绿說，尤其108課綱最關鍵，藍偉瑩這幾年陪伴老師理解新課綱，教育部過去認真推動九年一貫課綱，但是教學現場沒有改變，這次新課綱是必須要成功，但「認同」新課綱理念才能成功。而且必須先「相信」才能認同，教育超越黨派、宗教，教育是台灣最乾淨的園地，教改需要父母、家庭、學校與社會不同面向的支持。

教育改革方向必須有共識，素養教學的核心價值是認同的，「世界改變很快，不會等待台灣慢慢來，」這是藍偉瑩書中的金句，范巽绿相當認同。范巽绿進一步說，芬蘭教育的核心就是「信任」，讓她很觸動也深思台灣學校內互相信任嗎？大家信任政策堅定不移嗎？社會產業願意為教育盡一份力量嗎？范巽绿說，各方面假如都願意信任教育，為孩子的未來打拚，相信未來會更好。

藍偉瑩與TFT創辦人劉安婷、品學堂創辦人黃國珍以教育為題座談。劉安婷說，台灣教育界嘗試時，看到很多「不一致」的比如老師希望學生專心，但是老師在研習時常常不專心的就是老師，以及往往政策希望老師用什麼教學概念與方法時，但師培的時候卻不是如此，因此藍偉瑩老師在書中講述「一致很重要」，讓人深思。

黃國珍則分享，教育常要孩子面對真實情境與真實問題，但是我們有沒有面對真實情境與真實問題，尤其書中講到教育不是只有建構在學校場域，「教育」孩子的往往是一整個社會、學校與家庭，一個很大的構面，「那麼家長與教師面對的『教育』會不會也僅此於『學校』？」

藍偉瑩說，很難要求政府所有事情都走在最前面，「政策只能滿足最低需求。」她說，這也是為什麼許多教育新創出現，包括劉安婷創辦TFT幫助偏鄉欠缺教師的問題、黃國珍創辦了品學堂試圖解決「閱讀品質」的問題。此外，這些新創教育也讓年輕人可以參與理想性高的職場，記得「人為什麼要存在」、「人可不可以活得好一點」。

劉安婷 108課綱 TFT

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