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論文代寫罰則上路7年只1件開罰 教部：代寫不易抓

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部「學位授予法」2013年新增論文代寫法則，新制上路七年只開罰過一件。本報資料照片
教育部「學位授予法」2013年新增論文代寫法則，新制上路七年只開罰過一件。本報資料照片

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁陷碩士論文抄襲風暴，立委管碧玲質疑，教育部「學位授予法」2013年新增論文代寫法則，新制上路七年只開罰過一件，恐因管得不夠嚴。教育部對此表示，這是因代寫查證不易。今年有兩件完成相關程序進行懲處，其餘陸續查獲60件疑似論文代寫相關案件，將依法定程序處理，查證屬實即開罰。

教育部高教司表示，過去受理論文代寫檢舉案件雖不多，但因查證過程困難，致開罰不易。教育部向NCC、內政部、衛福部等部會請益，查處不實廣告、假消息等經驗，今年委託專案辦公室，主動清查網路廠商或個人所刊登的代寫廣告，經調查確有代寫情事，將依規定給予裁罰。

教育部說，今年有兩件代寫案完成相關程序進行懲處，其餘陸續查獲60件疑似論文代寫相關案件，將依法定程序處理，查證屬實即開罰。若有無法查獲刊登負責人或非屬國內網站業者（如google、臉書）情形，將函請業者協助下架網頁。

教育部 廣告 管碧玲

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