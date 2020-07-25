鶯歌86歲教師退而不休 教師節將獲表揚
教育部表示，為鼓勵校長及教師退休或離職後，持續從事教育或學生輔導等志願服務工作，設置「教育奉獻獎」，樹立教育人員退而不休的典範。教育部公布今年第15屆教育奉獻獎獲獎人員名單，共20名退休教師、校長入列，教師節將於陽明山中山樓「師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會」獲表揚。
新北市鶯歌區鶯歌國小退休教師李煥昭今年86歲，他服務41年後退休，仍默默付出，繼續回校擔任補救教學與輔導志工，至今近20年。目前每週一、二、四早晨到校指導學生數學，希望提升孩子們的學習成效與自信心。
台中育英國中教師張織雲退休後仍回校擔任愛心輔導志工，至今21年不間斷，是資源班最慈祥的愛心媽媽。他76年的人生，有51年投入教育輔導工作，樂善助人，從愛心媽媽變成愛心奶奶，仍持續不輟。
嘉義蘭潭國中教師陳喜彥退休後除在文化局擔任志工，積極從事文化及藝文扎根及推廣工作外，也持續在校擔任交通導護志工長達15年，每天都和往常上班一樣，無論風雨，上午6點半出門至校門口協助交通導護。許多民眾都是陳師執教過的學生，經過路口時都會親切地向高齡80歲的陳老師問候早安，是蘭潭國中每天最美的風景。
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