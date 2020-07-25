學位論文可設「永不公開」？教部：應有審核機制

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁的碩士論文傳抄襲，他的母校中山大學今年修改規定，學位論文上傳網路後不得設為「永不公開」。教育部高教司對此表示，已請各校積極建置學位論文的專業符合檢核機制，在學位論文延後公開或不予公開方面，也應有審核機制，並定期自我檢視和適時揭露。

學位授予法第16條規定，取得博士、碩士學位者，應將其取得學位的論文、書面報告、技術報告或專業實務報告，經由學校以文件、錄影帶、錄音帶、光碟或其他方式，連同電子檔送國家圖書館及所屬學校圖書館保存，並提供民眾在館內閱覽為原則。只有涉及機密、專利事項或依法不得提供，並經學校認定者，才可以不提供，或在一定期間內不提供。

教育部說，已要求各校對學位論文延後公開或不予公開，設定審核機制，比如擬出學位論文需延後公開或不予公開的證明文件等，避免浮濫。如學校處理不當或不作為，將由教育部通知學校限期改善，期間內未改善，將命該系所停招、減招，或禁止該系所運用教育部核發的獎補助款。

教育部說，另也將了解各校系的學位論文公開情形，適當揭露，並列入後續新增系所、招生總量及相關補助案的重要參據。