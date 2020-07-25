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私校拚招生 辦營隊邀高中生體驗一日大學生活
正值指考選填志願季，不少私校舉辦創新活動觸及高中生。文化大學表示，校方今年暑假共辦20個特色營隊，報名10天就滿額，來自全台123所高中職共430生參加。最夯的是心理輔導系「社會劇『心』體驗」，和國貿系寓知識於活潑遊戲的「國際貿易布朗尼」。
這兩個營隊最獲好評，文化大學分析，這是因高中生想像中，「學心理」一直等於「相當酷」，剛好有機會走進大學上一堂心理課印證自己的想像。「國貿」等資深的商學科系，與未來職場接軌的連動明確，也是受高中生或家長青睞的原因。
文大表示，今年營隊除安排高中生坐進大學椅，完整上幾堂實體大學課之外，也舉辦體驗活動，比如日文系讓學生體驗日本浴衣穿著；韓文系找來韓國知名彩妝團隊為學生上妝，在舞蹈室學習韓系MV偶像跳舞體驗練習生滋味；生活應用科學系結合法式禮帽製作和手工餅乾烘培，營造跨文化體驗。
文大指出，上大學或許愈來愈容易，找到自己的學習熱情和對未來想像卻從來都不容易，「探索」愈早開始愈好，而且永遠不要停止。如今108課綱上路，多元的活動和體驗，都能觸動學生們年輕有彈性的腦，發現知識俯拾皆是，只看自己要不要彎下腰撿起來當寶貝。
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