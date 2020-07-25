4成校內生因選錯系而不快樂 台大將設全校不分系

不少台大學生因選錯系而不快樂，校方表示將成立不分系學系，最快111學年起招收該校升大二學生約10人，每生自行設計大學四年共128學分的學習地圖，選課不再受單一科系限制。該校統計，近四成學生對未來感到迷惘，盼不分系提供轉換領域和跨領域學習的機會。

台大是高中生第一志願，台大副教務長詹魁元指出，許多台大生當時選填父母期望的志願，入學後不快樂，校內近四成學生生涯目標不明。即便在學期間找到志向，台大學生轉系門檻高，很多人只能在不喜歡的科系念四年，盼不分系能化解這個問題。

台大教務處指出，校內門檻轉系現由各系自訂，熱門科系名額尤少。詹魁元表示，台大規畫不分系學系已一年半，擬以轉系方式招收該校升大二生，約收10人，轉系門檻會比原本低，但會要求申請學生說明自己想學什麼，或佐證想學的專長橫跨多領域，不能只因「想逃離原本科系」才轉來。

我國規定大學至少要修128學分，詹魁元表示，不分系底下預計區分多個專長領域，規畫課程時將先釐清企業需要哪些專業人才，以及能否讓學生明確說出自己的專長。聚焦方向後，就讓學生從中組合自己的學習地圖。

詹魁元說，不分系目前還在校內規畫階段，此系擬爭取成為可核發畢業證書的正式科系，未來將由台大教務處提報教育部審查，約花二到三年才能正式掛牌，換句話說，預估最快111學年開始招生。

在此之前，成大、清大、交大三所頂大都已成立相關學制，三校指出師資不易聘，傾向找具備一項以上專長的教師。

詹魁元表示，台大還在找尋可任教的教師，未來招收學生時，也會考量學生欲學內容與教師專長是否符合。成大教務處則說，不分系109學年教師員額終於提升為五人，教師背景跨足多個領域，且盼兼具一項以上專長，比如現有一名教師曾讀醫學，而後轉攻創新創業。

另外，為解決台大生生涯迷惘問題，台大三年前也開設生涯規畫課「設計你的人生」，引用美國史丹佛大學的教案，讓學生在一連串學習和具體行動中，了解自己未來想從事什麼工作。

開辦這門課的台大創新設計學院表示，此課每學期至多收30人，連年報名人數都很踴躍，以大學生為主。參與教學的詹魁元說，此課安排期末成果展，學生要說明自己的生涯思考歷程，並邀約一名人士到場旁聽。

他說，最多學生邀請爸媽，曾有到場的爸媽坦言「小孩都快大學畢業，我才知道他想做的和我的期望不同」，顯示親子間的生涯溝通還可以更緊密。