為學生打造舞台 宜昌國小校長李國明獲師鐸獎

花蓮縣宜昌國小校長李國明出身窮困，曾是住豬圈、燃煤油燈讀書的孩子，成績優異的他，讀師專成為翻轉命運的最好選擇，奉獻教職32年，他歷任國小老師、主任，當了19年校長，以「鬆土、沃土」的教育理念，自詡為園丁，為學生打造適合的舞台，今年獲得師鐸獎，是花蓮唯一一人。

李國明是阿美族人，很小就隨父母上梨山種果樹。回憶兒時貧困生活，李國明說，他住過豬圈，沒電只能用燃油燈照明，「燈一開，鼻孔都是黑灰」。

後來他下山讀書，成績很好，老師建議他讀師專，「那時根本不知道還有其他的可以考」，李國明考上花蓮師範專科學校，畢業後投身杏壇，當老師從唯一選擇，成為一輩子的使命。

從國小老師、主任，到歷任玉里鎮春日國小、萬榮國小、吉安鄉太昌與宜昌國小4校校長，李國明認為，教育領導和農夫一樣，要懂得鬆土，給予適切的沃土，才能任其適性發展。

他很重視拓展孩子的視野，辦理工作坊，連續5年與東元科技文教基金會合作，辦理偏鄉學校生命藝術體驗營，讓800多人欣賞高品質的藝文活動；他還帶宜昌的孩子到台北參加活動設攤，鼓起勇氣叫賣自己作品，去年努力募款率45名直笛隊員到日本參訪，讓孩子看看外面的世界。