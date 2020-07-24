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為學生打造舞台 宜昌國小校長李國明獲師鐸獎

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮宜昌國小校長李國明（右後白衣者）與孩子在教師節送花感謝老師。圖／李國明提供
花蓮宜昌國小校長李國明（右後白衣者）與孩子在教師節送花感謝老師。圖／李國明提供

花蓮縣宜昌國小校長李國明出身窮困，曾是住豬圈、燃煤油燈讀書的孩子，成績優異的他，讀師專成為翻轉命運的最好選擇，奉獻教職32年，他歷任國小老師、主任，當了19年校長，以「鬆土、沃土」的教育理念，自詡為園丁，為學生打造適合的舞台，今年獲得師鐸獎，是花蓮唯一一人。

李國明是阿美族人，很小就隨父母上梨山種果樹。回憶兒時貧困生活，李國明說，他住過豬圈，沒電只能用燃油燈照明，「燈一開，鼻孔都是黑灰」。

後來他下山讀書，成績很好，老師建議他讀師專，「那時根本不知道還有其他的可以考」，李國明考上花蓮師範專科學校，畢業後投身杏壇，當老師從唯一選擇，成為一輩子的使命。

從國小老師、主任，到歷任玉里鎮春日國小、萬榮國小、吉安鄉太昌與宜昌國小4校校長，李國明認為，教育領導和農夫一樣，要懂得鬆土，給予適切的沃土，才能任其適性發展。

他很重視拓展孩子的視野，辦理工作坊，連續5年與東元科技文教基金會合作，辦理偏鄉學校生命藝術體驗營，讓800多人欣賞高品質的藝文活動；他還帶宜昌的孩子到台北參加活動設攤，鼓起勇氣叫賣自己作品，去年努力募款率45名直笛隊員到日本參訪，讓孩子看看外面的世界。

教育部日前公布師鐸獎獲獎名單，今年共選出72人，其中校長18人、教師54人，李國明是花蓮唯一得獎者。他說，得獎是對教職生涯努力的肯定，當然很開心，但比起得獎，最開心的還是看到孩子有了成就感時，臉上綻放的笑容；他也會思考「自己還能做什麼？」現在最想做的事，是透過網路社群向教職員分享自身經驗。

花蓮宜昌國小校長李國明去年克服萬難帶學生到日本參加直笛大賽。圖／李國明提供
花蓮宜昌國小校長李國明去年克服萬難帶學生到日本參加直笛大賽。圖／李國明提供
花蓮宜昌國小校長李國明榮獲今年師鐸獎。記者王燕華／攝影
花蓮宜昌國小校長李國明榮獲今年師鐸獎。記者王燕華／攝影
花蓮宜昌國小校長李國明帶孩子學習舞台劇，開拓視野也打造專屬舞台。圖／李國明提供
花蓮宜昌國小校長李國明帶孩子學習舞台劇，開拓視野也打造專屬舞台。圖／李國明提供

師鐸獎 偏鄉學校 教育部

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