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教育部推國幼班15年 每年1萬名幼童受惠

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
2005年起在離島三縣三鄉和原住民族地區設國幼班，每年約嘉惠1萬名學童。圖／教育部提供
2005年起在離島三縣三鄉和原住民族地區設國幼班，每年約嘉惠1萬名學童。圖／教育部提供

離島與原住民族地區多位處偏鄉，幼兒較難獲得充足教保資源與服務。教育部表示，2005年起在離島三縣三鄉和原住民族地區設置「國民教育幼兒班」，同時補助各地方政府辦理「支持服務輔導計畫」，由專家學者及教師巡迴輔導提供行政與教學建議，並協助教保課程更具在地特色。國幼班實施至今15年，每年度約輔導508班，1萬多名幼兒受惠。

桃園市復興區奎輝國小附設幼兒園，附近居民以泰雅族為主，周遭擁有豐富的自然生態。在巡迴輔導教授與輔導員的鼓勵、陪伴下，教保服務人員建立幼兒園專屬課程特色，課程一改以往面貌，以幼兒興趣為中心，與幼兒共構在地文化課程。

高雄市那瑪夏區民權國小附設幼兒園，園內的原住民幼兒活潑好動，老師教學時常必須費心規畫。在巡迴輔導員與巡迴輔導教授的引導下，國幼班老師強化與幼兒的溝通，並相信孩子，讓他們自主學習。

幼兒園 原住民

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