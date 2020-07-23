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疫情讓人不敢出國 北一女、師大附中留學申請數腰斬

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
疫情影響留學意願，以北一女中為例，往年會有近50位出國念，今年僅剩30位左右。記者趙宥寧／攝影
疫情影響留學意願，以北一女中為例，往年會有近50位出國念，今年僅剩30位左右。記者趙宥寧／攝影

全球疫情嚴峻，讓不少學生留學夢碎，也反映在今年申請到國外讀大學的數字上。以北一女中為例，往年會有近50位出國念書，今年僅剩30位左右；師大附中也是腰斬，去年49位，今年僅剩29位，兩校都表示受疫情衝擊，讓學生選擇留在台灣。

北一女中教務主任吳銘祥表示，每年學生出國人數都在攀升，今年人數明顯銳減，過去香港大學、紐約大學都會到海外招生，下半年通通喊卡，或是改作線上，今年也發現，往年去香港、日本學生較多，今年美國、加拿大反而比較多。

吳銘祥認為，雖然香港政治氛圍有影響，總體而言，疫情因素還是居大，他也提到「去美加的意志會比較堅定，去港日像是有機會就去，今年學生考量與其出國，不如留在台灣。」也有留學生校友回校分享，在國外也只能透過視訊上課，種種都讓學生感到不便，也大幅降低出國意願。

師大附中教務主任陳雅萍表示，去年有49位申請出國，今年腰斬剩29位，其中有3位學生準備赴港，但在台灣也有學校可讀，仍不確定是否會如期出去。

陳雅萍說，疫情影響很大，有些因為國門還沒開放，連想去都去不了，家長也擔心孩子獨自在異鄉，沒有好資源支持。她也提到，有就讀京都大學的畢業校友提前返台，改用線上教學，但不見得每個國家都有這類服務，家長多半會保守觀望，外加台灣防疫做得好，家長還是希望孩子能留在台灣。

今年原預計要到新加坡大學楊秀桃音樂院中提琴組的潘芊穎，是台灣首位拿下公費生資格的錄取生，留學計畫卻因疫情喊卡，不過她在台灣也相當優秀，共考上七所國立大學音樂系中提琴組榜首，準備前往台北藝術大學音樂系就讀。

潘芊穎說，多少會有點失落，但考前就有心裡準備，也怕出去後，到時若生病會回不來，也擔心醫療不如台灣，而她最想去的德國，因為要到德國現場考試，她則是連考都沒得考，現階段就留在台灣，跟著老師把基礎學得更好，學成後再去德國。

潘芊穎考上七所國立大學音樂系中提琴組榜首，還是台灣唯一拿全額獎學金，錄取新加坡大學楊秀桃音樂院中提琴組的學生。圖／潘芊穎提供
潘芊穎考上七所國立大學音樂系中提琴組榜首，還是台灣唯一拿全額獎學金，錄取新加坡大學楊秀桃音樂院中提琴組的學生。圖／潘芊穎提供

疫情 出國 香港

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