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李眉蓁論文涉抄襲案 私校工會：高教商品化縮影

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁涉論文抄襲，全國私校工會今天表示，「碩士在職專班」已是一門生意，讓政商人士取得學歷，取得試圖或升遷的助益，又讓大學催生重量級校友。但若教育部、大學未嚴格把關，造成論文亂象，賠上的是我國高教聲譽及人民納稅錢。報系資料照
國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁涉論文抄襲，全國私校工會今天表示，「碩士在職專班」已是一門生意，讓政商人士取得學歷，取得試圖或升遷的助益，又讓大學催生重量級校友。但若教育部、大學未嚴格把關，造成論文亂象，賠上的是我國高教聲譽及人民納稅錢。報系資料照

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁涉論文抄襲，全國私校工會今天表示，「碩士在職專班」已是高教商品化縮影，讓政商人士取得學歷，取得試圖或升遷的助益，又讓大學催生重量級校友。但若教育部、大學未嚴格把關，造成論文亂象，賠上的是我國高教聲譽及人民納稅錢。

學界人士認為，高教商品化的趨勢，以及科技發展的衝擊，學術倫理的要求須與時俱進。

全國私校工會表示，大學已成普及教育，在學士滿街跑的情況下，取得碩士學歷有其市場需求，尤其對於工作繁忙的民意代表、官員和企業主管，透過「碩士在職專班」取得學歷對於仕途或升遷大有助益，而大學也樂於配合市場需求，「說穿了，碩士在職專班就是一門生意」，讓各方互蒙其利。

全國私校工會說，這門「生意」中，有身份地位的人可以輕鬆取得學位，大學也可擁有越多政界和商界重量級校友，有助校運昌隆。但問題出在高社經地位的在職人士平時工作繁忙，哪有時間好好上課與寫論文？於是衍生出代寫論文產業，或者論文主題不符系所專業的問題，也有人直接抄襲他人論文。

全國私校工會表示，這些論文亂象，若學校未嚴格把關或者故意放水，「就算國立大學也會淪為販賣文憑的學店」。

全國私校工會表示，要求在職人士撰寫碩士畢業論文，確實有困難，工會建議教育部修改學位授予法第7條，開放更多專業領域可以技術報告取代論文，或者加倍畢業學分門檻。但無論如何修法，重點仍在學校和指導教授要能秉持學術良知、嚴格把關，才能遏止歪風。

教育部 抄襲 李眉蓁

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