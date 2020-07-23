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新北英速魔法學院 全英語學習茶染體驗攀樹

中央社 / 新北23日電

新北市府教育局推動雙語教育，透過外籍老師結合坪林區茶產業，規劃系列「英速魔法學院」課程，在茶染、攀樹、茶藝、茶農體驗課程中，以全英語環境浸潤式學習在地特色課程。

市府教育局今天表示，109年度夏季活力營20日起至8月7日在坪林區闊瀨校區，與林口區興福校區舉辦12梯次。闊瀨校區特別結合在地特色，規劃茶染雙語課程，讓學生體驗茶文化，學習茶業結合藝術創作。

外籍教師在「英速魔法學院」課程中，將童軍及戶外教育融入課程，帶著參加學生在校園觀察植物、攀樹、體驗茶農、茶染等課程，透過動手實作親近大自然，讓孩童習慣全英語環境的學習，並勇敢地說英語。

英速魔法學院闊瀨校區的暑期營隊課程，結合坪林當地的茶藝，讓學生在浸潤式的全英語學習中，以英語學習新北市特色文化，培養學生珍惜自然資源。

海山國小學生黃珮婕表示，參加茶染課程學到坪林的特產是茶葉，除可以喝還有染色的功效，更學到茶染流程及不同圖案的英文名稱。

江翠國小學生馮習悅表示，經老師解說學會茶染技巧，迫不及待想看到茶染作品，帶回家與家人分享。

教育局長張明文表示，因應2030雙語國家政策，新北市從雙語校園做起，以往新北有良好的雙語教育基礎，未來將更重視推動「生活化英語」，結合在地特色讓英語生活化。

坪林 教育局

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