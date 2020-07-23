高一留學生因疫返國卻要留級？ 北市教局：個案處理

年初全球疫情大爆發，許多留學生避疫返國，被迫中止學業，但回國後，回到原本的課堂上課，卻又無法在國內學校被認定學分，等於要再多花一年。台北市議員羅智強今率高一留學生家長召開記者會，呼籲教育局能放寬升級規定；對此，教育局表示，該案將個案處理，北市也在草擬「學生校外學習學分抵免及成績採計實施要點」，預計8月底前上路，放寬學分認定。

北市高中學生若要出國留學，可先向國內學校申請「免休學」或「休學」再出國，返國後則繼續就學。「免休學」學生回國後，可返校進行學分抵免，直接升級；選擇「休學」學生，多是擔心銜接問題，出國一年回國後回原級別讀書。

台北市108學年度共有79位學生申請休學出國交換，有59位因疫情返國，有近7成孩子因疫情衝擊不能完成留學夢。羅智強表示，疫情突如其來，學生家長都不能預見，建議政府單位要提出彈性升學方案，除非學生不能適應，續留一年才是好的安排，但若學生能跟得上學習進度，也要讓學生「適性」發展、升級。

郝先生表示，女兒就讀北市某公立高中，目前是高一，去年8月「休學」赴美留學，預計今年6月回台灣，不料美國疫情大爆發，4月底趕緊返台避疫，也和國內學校溝通，讓女兒返校上課，這2個半月來，女兒適應良好，考試成績也都很不錯，卻礙於升級規定，必須重讀高一，但既然能跟上課業，為何不能順利升級到高二繼續讀？

對此，教育局中等教育科長諶亦聰表示，假設孩子學習狀況、各項指標都能跟上學校進度，將以個案協助，但就通案來說，北市鼓勵學生自主學習，將針對高中學生擬定學分採計要點，學生未來若想在海外、國際、民間企業等地學習，比如考證照或通過多益檢定，就能進行學分抵免，預計8月底就會公告，109學年度開學就能上路。