國家認證藝師彰化縣最多 6藝師今獲證書39人展作品

彰化縣的「人間國寶」人數全國最多，縣長王惠美今天頒發證書給今年新增的兩名文化資產保存技術保存者、4名傳統工藝保存者，縣立美術館即日起舉辦教育部歷屆薪傳獎藝師等39名在地藝師展出51件，展現彰化縣傲人的精湛傳統工藝。

得到2020年文化資產保存技術保存者有剪黏陳篡地、大木作黃平山，獲選為傳統工藝保存者的有錫工藝陳志揚、陳志昇，和粧佛吳翔宇、傳統建築彩繪陳穎派，縣長王惠美感謝他們在傳統工藝的貢獻，讓彰化傳統工藝發揚光大。

文化局舉辦典藏工藝特展，以「彰工化藝」為主題，意思「彰顯藝師‧百工百藝」，彰顯藝師的專業精神與超凡技藝，傳達著彰化藝師精湛工藝類型多元多樣的盛況，因此邀請陳篡地等6名工藝家共襄盛舉，及文化資產傳統工藝保存者、台灣工藝之家、磺溪美展立體工藝類磺溪獎得主、彰化縣美術家接力展的作品同時展出。

展覽分類為木之藝、石之化、金之工、土之形、布之彩、皮之韌六大主軸，分門別類，展出內容以傳統工藝紙藝、木雕、石硯、錫藝、粧佛、繡藝、石藝、陶藝等精湛作品，希望民眾從中了解民間傳統工藝發展脈絡與價值。

文化局從7月18日到8月29日舉辦六場次體驗工坊，依工藝學習內容不同，酌收100至200元材料費，因屬公部門舉辦，不能使用藝FUN券，請民眾諒解。