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為國中小教室裝冷氣準備 南投縣推太陽能屋頂降溫節電
極端氣候導致今年全台高溫不斷，也影響學生學習，南投縣政府已在118處機關或學校裝設綠能屋頂，今年也要鼓勵民眾參與，南投縣建設處表示，經過調查已經有159處有意願參與，包括南投、草屯、埔里、魚池等鄉鎮市，希望明年能達到千戶裝設目標，靠著綠能降溫並發電。
南投縣建設處長李正偉說，縣府在2014年開始，利用縣有房舍及學校屋頂空間設置太陽能發電設備，節能減碳也增加縣府財源，至今已有118處學校、廳舍參與，去年收入就有1178萬元，6年來增加縣庫收入6198萬元，雖然烈日高溫讓人難以忍受，但藉由太陽能光電設備一方面可降低室內溫度，發電效率也增加。
行政院長蘇貞昌最近宣布政策，兩年內全國國中小學教室裝冷氣，南投縣初步估計經費超過10億元，教育部雖然承諾會補助電費，但學校擔心補助有期限或比例，未來電費勢必增加。縣府也正進一步推動綠能屋頂全民參與計畫，擴大節能減碳範圍，也藉由回饋金作為國中小學教室裝冷氣電費支出，讓學生有更好的學習環境。
建設處產業發展科長張賢源表示，第一階段盤點計有159處有意願參與的潛在案場，大部分位於埔里、魚池、南投及草屯等地區，縣府是執行「綠能屋頂全民參與推動計畫」平台，希望引導及形成規模經濟，並透過費率加成來提高誘因及參與意願，期盼台電能與縣府及業者共同積極努力推動下，在110年達成1000戶與裝置容量6MW（百萬瓦）的目標。
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