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少事法上路校園輔導成破網 有偏校連1個輔導師都沒有

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
少年事件法新制上月上路，12歲以下學童若觸法，將改由學校輔導單位或社政單位協助，少年法庭不再介入，以免過早介入司法造成創傷。本報資料照片
少年事件法新制上月上路，12歲以下學童若觸法，將改由學校輔導單位或社政單位協助，少年法庭不再介入，以免過早介入司法造成創傷。本報資料照片

少年事件法新制上月上路，12歲以下學童若觸法，將改由學校輔導單位或社政單位協助，少年法庭不再介入，以免過早介入司法造成創傷。學校輔導量勢必增加，但全國教師工會總聯合會指出，中小學因少子化因素班級數縮編，未達24班的小校不一定有輔導人員。教育部國教署表示已按相關輔導辦法擴充校園輔導人員，持續完善學生輔導三級機制。

台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華表示，此法讓7到12歲學童的保護網陷入灰色地帶，需要學校和社政單位來接住這個年齡層的偏差行為少年。偏偏國小的輔導人力是各級學校中最少，且有城鄉差異，有些偏遠學校連一名專職輔導教師都無。偏差行為有一定比率來自家庭功能不彰的脆弱家庭，他建議各校透過教育強化家庭支持，另也要結合地方社福單位來預防少年犯罪。

全教總理事長侯俊良以我國南部縣市為例，目前只有高雄市要求各校設置輔導處，嘉義市、屏東縣設輔導組，但雲林縣、嘉義縣、台南市部分學校連一個輔導主任或組長都無。新制已上路，他們建議教育部趕快編列預算來補破網，一校班級數15班以下設一名輔導員額；16班到30班設兩人；31班以上則以此類推。目前的中央補助人事費有一定上限，一定無法讓校校都補足輔導人力，此部分應由中央全額補助，必要時也應找外部輔導支援人力入校協助。

國教署表示，因應這次少事法修法附帶決議，國教署已研擬「兒童偏差行為預防及輔導轉銜方案」的流程及配套措施，並按學生輔導法和偏遠地區學校教育發展條例，讓學校進用專任輔導教師或人員，並補助直轄市縣市政府學生輔導諮商中心諮商鐘點費。

國教署表示，因應警政系統與各縣市教育系統聯繫兒少偏差行為案件後續處理事項，國教署已規畫強化各縣市聯絡處及校外會功能，並建立各縣市學生輔諮中心與縣市聯絡處、校外會的合作模式。

教育部 嘉義 屏東縣

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