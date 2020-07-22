保護少年 專任輔導教師 學校可望進用

少年事件法新制上月上路，十二歲以下學童若觸法，將改由學校輔導單位或社政單位協助，少年法庭不再介入，以免過早介入司法造成創傷。學校輔導量勢必增加，但全國教師工會總聯合會昨天指出，中小學因少子化班級數縮編，未達廿四班的小校不一定有輔導人員，恐難因應需要。

教育部國教署則表示，已著手修法讓學校進用專任輔導教師或人員，持續完善學生輔導三級機制。

台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華表示，此法讓七到十二歲學童的保護網陷入灰色地帶，需要學校和社政單位來接住這個年齡層的偏差行為少年。但國小的輔導人力是各級學校中最少，且有城鄉差異，有些偏遠學校連一名專職輔導教師都無。偏差行為有一定比率來自家庭功能不彰的脆弱家庭，她建議各校透過教育強化家庭支持，另也要結合地方社福單位來預防少年犯罪。

全教總理事長侯俊良以南部縣市為例，目前只有高雄市要求各校設置輔導處，嘉義市、屏東縣設輔導組，但雲林縣、嘉義縣、台南市部分學校連一個輔導主任或組長都無。

新制已上路，全教總建議教育部趕快編列預算來補破網，一校班級數十五班以下設一名輔導員額，十六班到卅班設兩人，卅一班以上則以此類推。目前中央補助人事費有一定上限，一定無法讓校校都補足輔導人力，此部分應由中央全額補助，必要時也應找外部輔導支援人力入校協助。

國教署表示，因應這次少事法修法附帶決議，已研擬「兒童偏差行為預防及輔導轉銜方案」的流程及配套，並按學生輔導法和偏遠地區學校教育發展條例，讓學校進用專任輔導教師或人員，並補助直轄市縣市政府學生輔導諮商中心諮商鐘點費，也將加強與社政、警政體系跨網絡連結。