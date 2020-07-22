聽新聞
test
0:00 / 0:00
「媽，我當你的眼睛」 半盲國中生伴全盲母賣水果
新北市今年共有三名學生榮獲內政部全國孝行獎，市長侯友宜今特別於市政會議勉勵得獎學生，其中三民高中國中部的柯權祐是名半盲視障生，母親近乎全盲，且罹患腎疾須定期洗腎，柯權祐從小便利用課餘時間，幫母親賣地瓜、水果，即便眼中的世界不那麼清晰，卻是母親最重要的導航。
柯權祐雖然先天條件不佳，但從不怨天尤人，他心疼母親必須忍受洗腎煎熬，看不見又要擺攤賺錢、維持生計，經常在放學後陪母親一同叫賣，此外，還加入童軍社團當志工，他樂觀地說「要盡自己的力量幫助別人，幫助別人最快樂。」
尖山國中的邱翊紘父親也需長期洗腎，他除在家幫忙安排器具及相關藥物，定期陪父親到醫院治療外，也經常替父親按摩腳部，有空時，還會前往社區老人共餐站服務。他說，希望長大後能夠當警察，為社會盡更大的力量。
台北大學羅宜廷從小與祖母共同生活，高職二年級就一肩扛起家中經濟，展開半工半讀的生活，雖然辛苦，但卻盡可能陪伴祖母，打工期間，做事積極又認真，深獲同事及長官們的肯定，在學業表現也很優秀。她表示，希望畢業後能擔任公務員，有穩定的收入，也能照顧年邁的祖母。
侯友宜表示，今年很特別，三位孝行獎得主都還是在學生，每個得獎者背後都有動人的故事，不僅孝順父母、尊敬長輩，甚至這麼小就懂得為他人付出，希望其他學生能夠以他們為榜樣，帶給社會正向的力量。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言