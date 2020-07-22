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國民黨：政府應盡速全面開放陸生返台就學

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
時隔近半年，陸生畢業生終於能入境台灣。圖／取自本報系資料庫
時隔近半年，陸生畢業生終於能入境台灣。圖／取自本報系資料庫

國民黨今天發布新聞稿，對中央流行疫情指揮中心指出，明日起將開放所有國家(包含大陸地區)境外生申請入境，國民黨表示欣慰；但指揮中心也指出，該開放措施是以應屆畢業生優先，在學學位生的開放時程尚未明朗，意即針對陸生之入境限制仍具有差別對待，國民黨則對此深感遺憾。

國民黨表示，自六月中旬中央流行疫情指揮中心與教育部宣布境外生可分批返台至今，政府仍以政治因素而非防疫的專業評估為考量，刻意對陸生採取差別對待，設立相較其他地區境外生更高的門檻，已嚴重阻礙陸生返台就學，損害陸生的受教權益。

國民黨指出，受教育的權利不應以種族、國籍以及社會出身等而有差別待遇，即使因為疫情考量必須有所取捨，也要經過嚴謹的專業評估，才能避免過度侵害學生受教權益。但就目前大陸地區所公布的疫情現況，顯然政府已非憑藉防疫專業對陸生返台進行評估，而是基於政治考慮傷害陸生的受教權益。

國民黨呼籲，陸生已被消磨一整個學期的光陰，政府絕對難辭其咎，亡羊補牢，猶未晚矣！希望政府盡速研擬開放所有陸生返台的時程，維護其受教權益，切勿再因政治考量，傷害無辜的學生。

陸生 國民黨 疫情

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