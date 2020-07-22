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新北光仁中學資訊課程有成 將和他校合作分享

聯合報 / 文╱教育事業部
無人機先進齊聚新北資訊處。圖╱光仁中學提供
無人機先進齊聚新北資訊處。圖╱光仁中學提供

新北私立光仁中學獲新北市教育局「加速器平台」挹注，科學發明班主任陳懷德所提的「AI無人機」計畫獲得私校唯二的進階獎，受邀參加新北資訊處主辦的無人機團體專家座談會。科學班學生也入圍國際科展比賽，光仁校方表示，師生資訊科技領域的表現，是光仁最寶貴的資產。

讀光仁國一時曾到美國匹茲堡參展的周昀陞表示，他從小就對科學有興趣，出國參展得以將想法和設計讓更多人看見，對自己是很大的鼓舞，即使現在考上其他高中，還是每周會在學後繼續參與科學班的計畫。將升國二也參與無人機計畫的孫偉峻把目標放在10月的APCS（大學程式設計先修檢測），他說希望未來能讓自己參與的研究，幫社會做更多事。

隨著108新課綱上路，光仁中學在科技領域與生活科技中開設多元選修課程，讓學生可利用社團課程與額外的時間參與，參與學生除了興趣，也有助學習歷程累積。

光仁校方表示，未來光仁的AI無人機計畫更會朝防疫與教學應用發展，並開放教學應用模式與其他學校合作。

光仁中學第二代無人機與中央大學資工所合作研發。圖╱光仁中學提供
光仁中學第二代無人機與中央大學資工所合作研發。圖╱光仁中學提供
光仁中學學生從無人機也學到演算法。 圖╱光仁中學提供
光仁中學學生從無人機也學到演算法。 圖╱光仁中學提供

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