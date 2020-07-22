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鼓勵原住民科學教育 明年雲端科展獎金和獎項都加碼

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
培養原住民中小學生資訊與科學素養人才的「原住民族雲端科展」邁入第11年，今舉行第11屆頒獎典禮。記者潘乃欣／攝影
培養原住民中小學生資訊與科學素養人才的「原住民族雲端科展」邁入第11年，今舉行第11屆頒獎典禮。記者潘乃欣／攝影

培養原住民中小學生資訊與科學素養人才的「原住民族雲端科展」邁入第11年，教育部國教署表示，今年有43組公私立中小學原住民學生與指導教師組隊報名，經初選、決選，共選出四類28個獎項，今舉行頒獎典禮。國教署長彭富源現場表示，明年第12屆的獎金數額和獎項都加碼，盼鼓勵更多原住民族學生與指導教師投入資訊與科學研究行列。

國教署表示，此競賽已是學生重要的競賽活動，今年起改由教育部與原住民族委員會共同舉辦，東華大學承辦，吸引來自全國公私立中小學校原住民學生偕同指導教師組隊參加。

獲得國中組金熊獎殊榮的嘉義縣民和國中「哈莫（Homo）的恩典」隊，作品「番轉生命之路：探討生命豆在逆境中之植物生理調節及植物復甦現象」，透過探討原住民鄒族部落植物「生命豆」的生長及抗逆境的植物生理成因，傳達鄒族生命意義與文化想像，贏得評審青睞。

國小組金熊獎由屏東縣地磨兒國小「土地磨練的兒女」隊獲得，作品「我的胃嚇一跳：北排灣族傳統食物之抗氧化能力探討」，創作概念源自生活與慶典中常見的紅藜，題材擷取符合傳統文化內涵與現代科學驗證過程，獲得評審肯定。

原住民 教育部

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