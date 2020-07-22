北市高中生搶最後一天上傳學習歷程 系統又當機

正值108學年第二學期上傳高中學習歷程檔案時程，台北市教育局的上傳系統繼寒假當機後，前天又傳當機，教育局澄清只是因上傳量大，跑比較慢，目前都已回復正常。台北市教育局已延後上傳期程，5.8萬名學生上傳截止日延後到7月24日，教師認證的截止日則延到7月31日。

有家長質疑為何台北市的上傳系統頻當機，台北市教育局資訊教育科科長陳秉熙表示，台北市因起步較早，和高雄市都採用自建的上傳系統，學生上傳後會連結到教育部國教署的中央系統；其他縣市教育局處則一律採中央建置的系統。有關前天當機疑慮，陳秉熙推估是許多學生在原本的截止日7月20日才上傳，導致系統跑得比較慢，但沒有當機。

陳秉熙說，台北市這學期已延後，學生可上傳到7月24日，教師認證的截止日則延到7月31日。未來則會留意學生上傳情形，在截止日時將記憶體空間和伺服器開到最大，供應所有學生順利上傳。

108課綱起的高中生要建置學習歷程檔案，根據國教署公告的「高級中等學校學生學習歷程檔案作業要點」，學生要上傳項目包括基本資料、修課紀錄、學習成果、多元表現四項。

根據該作業要點，「基本資料」包括學生擔任班級與社團幹部等紀錄。「修課紀錄」包括修課內容、成績，以及學生找課諮老師做課程諮詢的紀錄。「學習成果」由各校每學年勾選一名學生至多六件作品，上傳到教育部。學習成果是課程的成果、作品，要經老師認證。但學生需在修課當學期提交。「多元表現」包括學生參加競賽、檢定或彈性學習成果，每學年至多勾選十件上傳，一樣由學校提交給教育部。