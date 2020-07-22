加速學校裝冷氣 立委劉櫂豪爭取補助改善校舍

民進黨立法委員劉櫂豪向教育部爭取1億8110萬元經費，改善台東國高中小遊戲場、視聽教室及電力系統，有助於加速學校加裝冷氣。

劉櫂豪台東服務處今天表示，劉櫂豪爭取教育部專案補助台東縣改善國小兒童遊戲場計85校、國中小視聽教室優化38校以及高級中等以下學校電力系統改善11校，合計補助經費新台幣1億8110萬元。

劉櫂豪表示，「公立國民小學兒童遊戲場改善計畫」期程至民國111年8月31日止，針對需要新增或汰換更新校園遊戲場的學校，依據各校規模核定補助24班以下90萬元，至最高49班以上190萬元，台東縣共計有85間國小，合計補助7690萬元。

「公立國民中小學視聽教室優化計畫」期程至110年9月30日止，優先改善設有視聽教室的國中小設施逾使用年限不堪使用，或設施不足者，核定補助基準24班以下80萬元，最高37班以上150萬元，台東縣共計38校，合計補助3220萬元。

另外，「公立高級中等以下學校電力系統改善計畫」期程至110年9月30日止，對建物屋齡20年以上、電力設備老舊、電力容量不足、安全堪慮等優先補助，每間學校約補助655萬元，台東縣共計有11間學校，合計補助7200萬元。

劉櫂豪表示，教育部透過中央統籌分配稅款專案補助地方政府高中以下各級學校經費，希望能改善教學品質，除了此次專案補助外，前瞻基礎建設特別預算二期預算籌編案也通過附帶決議，未來仍將持續改善各校電力系統，儘速完成全國國高中小學校加裝教室冷氣。