南投縣推非營利幼兒園 方便雙薪家庭接送幼兒上下學

南投縣推動托育準公共化，但偏鄉都是國小附設幼兒園，議員認為非營利幼兒園收費較高，應比照公立幼兒園收費，也有家長擔心幼兒園代理教師多。南投縣教育處表示，偏鄉因為人口少地點偏遠，除了沒有私立幼兒園外，連教師也不易尋找，縣府和民間組織合作，推動非營利幼兒園，給家長更多選擇。

南投縣議員張嘉哲說，年輕夫妻不願生孩子，少子化已成為嚴重問題，但公立幼兒園名額不足，常需要排隊抽籤，希望能增加公立幼兒園，減輕家長負擔。

南投縣政府表示，公立幼兒園每增加一班，師資和營運成本每年至少要增加100萬元，對地方財政是一大負擔。教育部才要求各縣市增設非營利幼兒園，希望取得平衡。增設公立幼兒園太多，也會讓私立幼兒園經營困難，非營利幼兒園可說是在公立和私立幼兒園中另一向選擇，希望學前教育能取得平衡。

教育處統計，實施托育準公共化政策後，公立幼兒園收費也大為降低，公立幼兒園每月約2500元、非營利幼兒園3000多元、私立幼兒園最高4500元，大幅減輕家長的負擔。而根據家長反映，公立幼兒園價格較低，但主要問題仍在下課接送，無法和家長配合，雖然已請幼兒園盡量延長到下午5時，但家長還是不容易趕來接孩子。