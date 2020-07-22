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高中師盼行政體系支持教學 教部：增加獎勵促教師精進

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
新課綱需要高中、大學兩端多互動，中山大學教授日前就到雄女參與自然科探究與實作課程。圖／高雄女中提供
新課綱需要高中、大學兩端多互動，中山大學教授日前就到雄女參與自然科探究與實作課程。圖／高雄女中提供

108課綱上路滿周年，南部的高雄女中等16所新課綱前導學校近日發出連署信，呼籲教育改革者多向教師、家長說明改革理由，另也邀約大學教師等外界專家多進高中校園觀課，透過對話增進高中與大學兩端的相互了解。教育部潘文忠昨天在全國會議上鼓勵行政體系支持教師，並將教師專業發展的主管單位由人事移往教務，且增獎勵措施。

教育部昨天移師台南舉行全國教育局處長會議，潘文忠表示，108課綱最主要的關鍵是老師，他鼓勵行政部門有效支持教師專業發展，讓老師的教學熱情被發展出來。台北市教育局長曾燦金說，行政單位中最關鍵人物是校長和教務主任，鼓勵給予教師共同的備課時間，也要給予認真投入新課綱教學的教師多一點鼓勵。

師資培育與藝術教育司司長鄭淵全表示，因應108課綱，教育部已規畫將管理教師專業進修發展的單位，由原本的人事單位負責改成教務單位負責，並修改教師進修研究獎勵辦法，提供獎勵措施，盼促成教學社群蓬勃發展，且成為學習型組織。教育部也鼓勵老師投入學位進修的領域，要和他在課室裡的教學領域有緊密結合，由教務處做認定。

發起連署信的學校說，越來越多教師落實新課綱強調的自發、互動、共好精神，不過仍有需要調整之處，比如教育改革者要向學校與家長明確闡述為什麼要進行改革，教育行政機構則要建構改革所需的教學環境。

他們也說，學校校長要因應時勢調整領導風格，引領親師生從願景出發更宏觀地關注學校發展，並更細膩地積極扮演課程領導與教師支持系統的角色，激發教學熱情並體恤少數無意變革者的心情。

他們也表示，希望有更多關心教育的人士109學年真正進到教育場域，與第一線教育人員互動，一定能更了解現今高中課程設計的脈絡，從理念、制度而非技術層面看待課綱改革。

剛上路的新課綱仍不完美，這群教師代表表示，這次課綱改革焦點不只是課程，也是學校文化的變革，非一蹴可幾，「我們不能期望用一、兩年的時間，就能解決過去一、二十年由社會、文化、政策等錯綜複雜因素所造成的教育問題，但是台灣總要開始邁出第一步，應該給學校、校長、教師與學生多一些實踐的時間。

108課綱 教育部 潘文忠

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