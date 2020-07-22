自己的孩子自己救 竹縣獲教育部補助2584萬推補救教學

新竹縣政府配合教育部推動補救教學計畫至今已逾10年，以去年12月測驗資料統計來看，受輔學生進步率比應受輔而未受輔學生進步率高出約5%，學習扶助執行成效良好，今年教育處也獲得國教署補助學習扶助計畫約2584萬元，將持續協助學習成就較低的學生提升國文、英文、數學等基本科目。

縣長楊文科表示，縣內目前有102所國中小開辦學習扶助班，開班數1206班，受輔學生4470人，在參與教師的努力下，引導學生適性學習，達到鞏固基本學力的目標，也期盼未來更多學校與教師投入、家長支持，讓學生學習持續進步。

教育處指出，縣內學校透過每年5月的篩選測驗，經家長同意後，將學習成就較低的學生，由導師安排進入學習扶助班，早自習、課中或課後，依據個別學生的學習進度進行加強。

根據去年12月的統計資料顯示，經受輔的學生，測驗國語文進步率81.99%，數學進步率81.6%，英語文進步率77.29%，各年級進步人數皆有增加。

其中湖口鄉新湖國小的成效相當好，在校長李孟印與校內老師多年努力下，降低學生篩選測驗未通過率，6月底篩選測驗結束，有81人、約3成的學生連續通過測驗，成績穩定。

李孟印過去曾擔任學習扶助委員會委員，認為「自己的孩子，自己救」，積極辦理教師補救教學研習，在疫情期間也以身作則，透過線上直播研習，分年級幫老師加強科技化評量平台運用；新湖國小教務主任傅潔琳表示，這種精神也讓校內教師更願意投入學習扶助授課，全力拉孩子一把。